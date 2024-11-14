Таллиннский аэропорт впервые вводит сбор за безопасность. Авиабилеты подорожают(6)
Таллиннский аэропорт (AS Tallinna lennujaam) введет сбор за безопасность в размере 2,87 евро и повысит плату за обслуживание пассажиров с особыми потребности на 0,18 евро. Оба сбора будут отражены в цене билета и действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту — с 1 апреля 2025 года.
После введения сбора за безопасность Таллиннский аэропорт будет в числе аэропортов с самой низкой платой за безопасность в Европе. Самый высокий сбор за безопасность — в Исландии, где он составляет 20,20 евро. В Латвии плата за безопасность составляет 5,96 евро, в Финляндии — 5,71 евро, в то же время Литва еще не ввела сбор за безопасность. Сбор с пассажиров с особыми потребностями составит 0,48 евро с каждого вылетающего пассажира, причиной изменения платы является рост числа пассажиров, пользующихся специальной услугой, а также связанный с этим рост расходов.
У аэропортов имеется исходящая из закона обязанность ежегодно консультироваться с авиакомпаниями по поводу аэропортовых сборов. „Мы поговорили со всеми авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Таллинн об изменении сборов, и ясно, что ни одна авиакомпания не была рада услышать о введении сбора за безопасность, но изменение и его причины понятны, и наши цены по-прежнему являются конкурентоспособными. Мы повышаем цены по минимуму и верим, что подорожание билета на 3 евро не заставит людей изменить свои планы по поездке“, - сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.
Причиной введения сбора за безопасность является обязанность гарантировать высокое качество услуги по обеспечению безопасности в ситуации, когда расходы аэропорта за последний год выросли почти на 30%. Изменились и ожидания собственника в отношении финансовых целей предприятия. В то же время аэропорт должен быть готов инвестировать в ближайшие годы в развитие инфраструктуры, поэтому нужно обеспечить стабильное и устойчивое финансовое положение, которое необходимо для финансирования будущих планов развития.
„Аэропорт в любом случае должен гарантировать безопасность пассажиров, поэтому нельзя делать уступки в вопросах, связанных с безопасностью“, - отметил Тувике. „Для покрытия расходов на безопасность, которые растут в том же темпе с ростом пассажиров, решением является введение сбора за безопасность. Целевое финансирование и сбор за безопасность не покрывают полностью связанные с безопасностью расходы, и разницу возмещает аэропорт“, - объяснил Тувике и добавил, что в большинстве стран Европейского союза введен сбор за безопасность, потому что у государств нет возможности покрыть в полном объеме все расходы на обеспечение безопасности и спасательные службы.
„Приоритетом ближайших лет является расширение пассажирского терминала, потому что пассажирский терминал, построенный для обслуживания 2,8 миллиона пассажиров, уже достигает своего предела пропускной способности. Уже в этом году через аэропорт пройдут рекордные 3,5 миллиона человек, по прогнозу в ближайшие года число пассажиров еще более возрастет, и уже в следующем году мы начнем расширение пассажирского терминала. Объем этих инвестиций составит почти 53 миллиона евро, - сказал Рийво Тувике. - Аэропорт с точки зрения кровообращения экономики — важная инфраструктура, которая не должна быть узким местом для экономического развития“.
Министр инфраструктуры Владимир Свет подписал договор, согласно которому 14,4 миллиона евро из средств, поступающих от продажи квот на выбросы CO2, будут инвестированы в повышение энергоэффективности Таллиннского и региональных аэропортов. С помощью субсидии будет улучшено решение по отоплению зданий, повышена эффективность электросетей и выполнены другие необходимые работы для того, чтобы использование энергии в аэропортах Эстонии было бы более бережливым. На повышение энергоэффективности и модернизацию электросетей Таллиннского аэропорта будет инвестируют 9,3 миллиона евро, а на работы по реконструкции аэропортов в Тарту, Кярдла, Курессааре и Рухну — 5,1 миллиона евро.
„Мы можем использовать выделяемые государством деньги только целенаправленно на повышение эффективности отопительных решений и электросетей в зданиях аэропорта“, - добавил Тувике.
Работы по реконструкции будут финансироваться за счет доходов от торговли квотами на выбросы парниковых газов, деньги будут выделяться Таллиннскому аэропорту частями в период с 2024 по 2027 год.
Аэропортовые сборы состоят из многих различных компонентов, которые условно делятся на две категории: сборы с самолета (сбор за посадку, плата за парковку) и сборы, которые рассчитываются с пассажира (пассажирский сбор, сбор за безопасность). Пропорции между этими видами сборов в различных аэропортах могут варьироваться.
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