Таллиннский аэропорт впервые вводит сбор за безопасность. Авиабилеты подорожают

После введения сбора за безопасность Таллиннский аэропорт будет в числе аэропортов с самой низкой платой за безопасность в Европе. Самый высокий сбор за безопасность — в Исландии, где он составляет 20,20 евро. В Латвии плата за безопасность составляет 5,96 евро, в Финляндии — 5,71 евро, в то же время Литва еще не ввела сбор за безопасность. Сбор с пассажиров с особыми потребностями составит 0,48 евро с каждого вылетающего пассажира, причиной изменения платы является рост числа пассажиров, пользующихся специальной услугой, а также связанный с этим рост расходов.

У аэропортов имеется исходящая из закона обязанность ежегодно консультироваться с авиакомпаниями по поводу аэропортовых сборов. „Мы поговорили со всеми авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Таллинн об изменении сборов, и ясно, что ни одна авиакомпания не была рада услышать о введении сбора за безопасность, но изменение и его причины понятны, и наши цены по-прежнему являются конкурентоспособными. Мы повышаем цены по минимуму и верим, что подорожание билета на 3 евро не заставит людей изменить свои планы по поездке“, - сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.

Причиной введения сбора за безопасность является обязанность гарантировать высокое качество услуги по обеспечению безопасности в ситуации, когда расходы аэропорта за последний год выросли почти на 30%. Изменились и ожидания собственника в отношении финансовых целей предприятия. В то же время аэропорт должен быть готов инвестировать в ближайшие годы в развитие инфраструктуры, поэтому нужно обеспечить стабильное и устойчивое финансовое положение, которое необходимо для финансирования будущих планов развития.