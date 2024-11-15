Новости Эстонии
15.11.2024, 10:40

Коалиция Таллинна до сих пор не переименовала Центр русской культуры. Вице-мэр вынашивает план

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ФОТО: Foto: Priit Simson

„Изменения, касающиеся Центра русской культуры, находятся в стадии разработки, городская управа успеет их обсудить еще в этом году. Конечно, проблема намного шире, чем просто смена названия учреждения“, - сказал Delfi вице-мэр Таллинна Каарел Оя (СДП).

Когда весной в Таллинне к власти пришла образованная четырьмя партиями коалиция, она дала много обещаний. „Мы посоветовались и решили, что Центр русской культуры следует переименовать в Центр национальных меньшинств, кроме того, мы решили изменить название Русского музея“, - сказал в начале апреля изданию Postimees Евгений Осиновский.

Музей народов Таллинна - так с сентября называется Русский музей. Центр русской культуры свое название пока не сменил.

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