15.11.2024, 10:40
Коалиция Таллинна до сих пор не переименовала Центр русской культуры. Вице-мэр вынашивает план(4)
ФОТО: Foto: Priit Simson
„Изменения, касающиеся Центра русской культуры, находятся в стадии разработки, городская управа успеет их обсудить еще в этом году. Конечно, проблема намного шире, чем просто смена названия учреждения“, - сказал Delfi вице-мэр Таллинна Каарел Оя (СДП).
Когда весной в Таллинне к власти пришла образованная четырьмя партиями коалиция, она дала много обещаний. „Мы посоветовались и решили, что Центр русской культуры следует переименовать в Центр национальных меньшинств, кроме того, мы решили изменить название Русского музея“, - сказал в начале апреля изданию Postimees Евгений Осиновский.
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