Коалиция Таллинна до сих пор не переименовала Центр русской культуры. Вице-мэр вынашивает план

Когда весной в Таллинне к власти пришла образованная четырьмя партиями коалиция, она дала много обещаний. „Мы посоветовались и решили, что Центр русской культуры следует переименовать в Центр национальных меньшинств, кроме того, мы решили изменить название Русского музея“, - сказал в начале апреля изданию Postimees Евгений Осиновский.