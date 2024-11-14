„Новостью является даже то, что Аувере работает“. Электростанция не находится в рабочем состоянии и нуждается в крупных инвестициях

Согласно первоначальному плану, электростанция Аувере должна была способствовать энергетической безопасности и надежности энергоснабжения Эстонии. „К сожалению, новостью является даже то, что станция Аувере работает, а не находится на ремонте“, – сказал государственный контролер Янар Хольм. „Но если станция не работает, она не может вырабатывать электроэнергию в критические моменты для обеспечения надежности энергоснабжения“, – добавил государственный контролер.

Передача станции была отложена на три года по сравнению с первоначальным сроком, но после приемки от строителей 31 июля 2018 года Eesti Energia до конца 2023 года потратила 24 миллиона евро на обслуживание и ремонт Аувереской электростанции и 29 миллионов евро на инвестиции, что в общей сложности составляет 53 миллиона евро. Экстренные ремонтные работы привели к тому, что станция большую часть времени не могла выполнять задачу, для решения которой она была построена. Несмотря на все задержки и инвестиции, очевидно, что необходимая надежность так и не была достигнута. По расчетам предприятия, для достижения 92% надежности, на которую была рассчитана установка, потребуется еще как минимум 10 миллионов евро. Кроме того, необходимо учитывать текущие расходы на обслуживание и ремонт.

По данным Enefit Power, за 5 лет и 5 месяцев, прошедших с момента передачи электростанции Аувере, на ней произошло 97 чрезвычайных ситуаций и 531 день простоя из-за неисправностей, что в общей сложности составляет почти 1,5 года. Если к этому добавить плановое обслуживание, которое в течение указанного периода продолжалось в общей сложности 193 дня, то станция простаивала 724 дня. По сравнению с первоначальным планом, станция простаивала в 3,7 раза больше.

Таблица: сравнение запланированного времени ремонта с фактическим временем простоя станции (в днях)