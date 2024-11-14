Новости Эстонии
14.11.2024, 18:42

„Это грабеж, как в 90-е, когда нельзя было отказаться от „крыши“!“ Страховка эстонских пациентов утекает в Польшу, врачи возмущены

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Катрин Метстак, президент Союза стоматологов Эстонии, не считает справедливым, что эстонские стоматологи должны платить тысячи евро в год за обязательную страховку, в то время как финские коллеги платят всего 820 евро в год
Катрин Метстак, президент Союза стоматологов Эстонии, не считает справедливым, что эстонские стоматологи должны платить тысячи евро в год за обязательную страховку, в то время как финские коллеги платят всего 820 евро в год
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

• Закон о страховании пациентов вступил в силу 1 ноября, однако по состоянию на 12 ноября менее половины поставщиков медицинских услуг представили в Департамент здоровья действующий договор.

• Большая проблема возникла из-за того, что на эстонском рынке действуют десятки страховых компаний, но страхование пациентов предлагает только польская фирма PZU, которая может диктовать цены.

• Департамент здоровья разрешил аннулировать лицензии на деятельность тех медицинских учреждений, которые не заключат договор до 1 декабря.

„PZU изначально была не единственным участником рынка. Мы не можем комментировать причину, по которой другие участники отказались оказывать эту услугу“, — рассказал предствитель PZU Арго Аргель.

По его словам, у PZU также нет предыдущего опыта страхования пациентов.

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