„Это грабеж, как в 90-е, когда нельзя было отказаться от „крыши“!“ Страховка эстонских пациентов утекает в Польшу, врачи возмущены

Катрин Метстак, президент Союза стоматологов Эстонии, не считает справедливым, что эстонские стоматологи должны платить тысячи евро в год за обязательную страховку, в то время как финские коллеги платят всего 820 евро в год

ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia