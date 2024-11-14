14.11.2024, 18:42
„Это грабеж, как в 90-е, когда нельзя было отказаться от „крыши“!“ Страховка эстонских пациентов утекает в Польшу, врачи возмущены(31)
ФОТО: | Delfi Meedia
• Закон о страховании пациентов вступил в силу 1 ноября, однако по состоянию на 12 ноября менее половины поставщиков медицинских услуг представили в Департамент здоровья действующий договор.
• Большая проблема возникла из-за того, что на эстонском рынке действуют десятки страховых компаний, но страхование пациентов предлагает только польская фирма PZU, которая может диктовать цены.
• Департамент здоровья разрешил аннулировать лицензии на деятельность тех медицинских учреждений, которые не заключат договор до 1 декабря.
„PZU изначально была не единственным участником рынка. Мы не можем комментировать причину, по которой другие участники отказались оказывать эту услугу“, — рассказал предствитель PZU Арго Аргель.
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