ФОТО | Таллинн провел „большую чистку“ общественного транспорта, но на остановках - устаревшая информация

Многие читатели обращают внимание портала Delfi на то, что в последнее время пассажиры общественного транспорта, добираясь из одного района города в другой, сталкиваются с тем, что информация на остановках не соответствует действительности. „На остановке „Мустакиви“ больше не останавливаются автобусы 49-го, 51-го и 13-го маршрутов. Почему не думают о тех людях, которые не знают об изменении маршрутов, например, о приезжих?“ - задается вопросом жительница Ласнамяэ.