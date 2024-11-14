14.11.2024, 16:55
ФОТО | Таллинн провел „большую чистку“ общественного транспорта, но на остановках - устаревшая информация(3)
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В организацию движения столичного общественного транспорта внесены существенные изменения, однако с заменой информации на остановках не торопятся. Предстоит обновить около 1000 дорожных указателей.
Многие читатели обращают внимание портала Delfi на то, что в последнее время пассажиры общественного транспорта, добираясь из одного района города в другой, сталкиваются с тем, что информация на остановках не соответствует действительности. „На остановке „Мустакиви“ больше не останавливаются автобусы 49-го, 51-го и 13-го маршрутов. Почему не думают о тех людях, которые не знают об изменении маршрутов, например, о приезжих?“ - задается вопросом жительница Ласнамяэ.
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