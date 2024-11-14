Новости Эстонии
14.11.2024, 16:55

ФОТО | Таллинн провел „большую чистку“ общественного транспорта, но на остановках - устаревшая информация

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На остановке „Мустакиви“ больше не останавливаются автобусы 49-го, 51-го и 13-го маршрутов.
На остановке „Мустакиви“ больше не останавливаются автобусы 49-го, 51-го и 13-го маршрутов.
ФОТО: Lugeja foto

В организацию движения столичного общественного транспорта внесены существенные изменения, однако с заменой информации на остановках не торопятся. Предстоит обновить около 1000 дорожных указателей.

Многие читатели обращают внимание портала Delfi на то, что в последнее время пассажиры общественного транспорта, добираясь из одного района города в другой, сталкиваются с тем, что информация на остановках не соответствует действительности. „На остановке „Мустакиви“ больше не останавливаются автобусы 49-го, 51-го и 13-го маршрутов. Почему не думают о тех людях, которые не знают об изменении маршрутов, например, о приезжих?“ - задается вопросом жительница Ласнамяэ.

Еще один читатель, живущий в столичном районе Мустамяэ в районе остановки „Сяэзе“, обратил внимание на то, что недавно троллейбусы 1-го и 5-го маршрутов заменили на автобусы, однако информация на дорожном знаке „Место остановки“ осталась прежней. „На остановке висит листочек с информацией, но мало кто обращает на него внимание“, - пишет читатель, добавляя, что с устаревшей и неправильной информацией сталкиваешься и в центре Таллинна, где много туристов.

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