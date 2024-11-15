„Мы не хотим делать русских эстонцами, это не цель школы“: политические тяжеловесы спорят об интеграции, переходе на эстоноязычное обучение и лишении права голоса граждан России(1)
В четверг, 14 ноября, в рамках международной конференции, посвященной интеграции, прошли политические дебаты представителей парламентских партий Эстонии. В ходе дискуссии поднимались различные темы - от перехода на эстоноязычное образование до лишения права голоса граждан России и Беларуси на местных выборах. Полное видео дебатов - в конце статьи.
Какую роль играет язык в интеграции?
Мария Юферева-Скуратовски: Язык играет очень важную роль, мы уже много лет об этом говорим. Если вы живете в каком-то культурном пространства, какой-то стране - понятно, что нужно говорить на языке страны, чтобы комфортно себя чувствовать, работать и общаться с людьми.
Но без уважительного общения у нас не получится никакой коммуникации и обмена идеями. И дело не только в нашей разнице, а в том, готовы ли мы общаться и друг друга уважать.
Когда я была в Центристской партии, мое отношение к этому вопросу было такое же - язык нужно выучить. Я постоянно это подчеркиваю.