„Мы не хотим делать русских эстонцами, это не цель школы“: политические тяжеловесы спорят об интеграции, переходе на эстоноязычное обучение и лишении права голоса граждан России

Какую роль играет язык в интеграции?

Мария Юферева-Скуратовски: Язык играет очень важную роль, мы уже много лет об этом говорим. Если вы живете в каком-то культурном пространства, какой-то стране - понятно, что нужно говорить на языке страны, чтобы комфортно себя чувствовать, работать и общаться с людьми.

Но без уважительного общения у нас не получится никакой коммуникации и обмена идеями. И дело не только в нашей разнице, а в том, готовы ли мы общаться и друг друга уважать.

Когда я была в Центристской партии, мое отношение к этому вопросу было такое же - язык нужно выучить. Я постоянно это подчеркиваю.

Например, когда я общалась со школьниками, которые приходили ко мне в Рийгикогу или в управу Ласнамяэ, я всегда говорила русским - вам нужно прилагать усилия, вы должны стараться в два-три раза больше, чем эстонцы, чтобы достичь успеха. И в этом плане мое мнение никак не изменилось.

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