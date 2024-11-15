Новости Эстонии
15.11.2024, 16:50

„Мы не хотим делать русских эстонцами, это не цель школы“: политические тяжеловесы спорят об интеграции, переходе на эстоноязычное обучение и лишении права голоса граждан России

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Anna Tamm
Политические дебаты
Политические дебаты
ФОТО: Olavi Ruhno

В четверг, 14 ноября, в рамках международной конференции, посвященной интеграции, прошли политические дебаты представителей парламентских партий Эстонии. В ходе дискуссии поднимались различные темы - от перехода на эстоноязычное образование до лишения права голоса граждан России и Беларуси на местных выборах. Полное видео дебатов - в конце статьи.

Какую роль играет язык в интеграции?

Мария Юферева-Скуратовски: Язык играет очень важную роль, мы уже много лет об этом говорим. Если вы живете в каком-то культурном пространства, какой-то стране - понятно, что нужно говорить на языке страны, чтобы комфортно себя чувствовать, работать и общаться с людьми.

Но без уважительного общения у нас не получится никакой коммуникации и обмена идеями. И дело не только в нашей разнице, а в том, готовы ли мы общаться и друг друга уважать.

Когда я была в Центристской партии, мое отношение к этому вопросу было такое же - язык нужно выучить. Я постоянно это подчеркиваю.

Например, когда я общалась со школьниками, которые приходили ко мне в Рийгикогу или в управу Ласнамяэ, я всегда говорила русским - вам нужно прилагать усилия, вы должны стараться в два-три раза больше, чем эстонцы, чтобы достичь успеха. И в этом плане мое мнение никак не изменилось.

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