14.11.2024, 15:25
ФОТО И ВИДЕО С ТООМПЕА | Юрген Лиги проверил на протестной акции ERK, нет ли у Яака Валге с собой пистолета(4)
Сегодня, в четверг, партия „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) организовала на Тоомпеа перед Домом Стенбока (резиденция правительтва) митинг против повышения налогов. На месте были также партнеры из оппозиционных Isamaa и Центристской партии. Похоже, что представителей еще одной оппозиционной партии – EKRE на мероприятие не пригласили.
Акция протеста началась незадолго до заседания правительства. Чтобы избежать невольного „участия“ в акции, министры зашли в здание через дальнюю дверь Госканцелярии.
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