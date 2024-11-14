ФОТО И ВИДЕО С ТООМПЕА | Юрген Лиги проверил на протестной акции ERK, нет ли у Яака Валге с собой пистолета

Сегодня, в четверг, партия „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) организовала на Тоомпеа перед Домом Стенбока (резиденция правительтва) митинг против повышения налогов. На месте были также партнеры из оппозиционных Isamaa и Центристской партии. Похоже, что представителей еще одной оппозиционной партии – EKRE на мероприятие не пригласили.