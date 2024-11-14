Новости Эстонии
14.11.2024, 15:25

ФОТО И ВИДЕО С ТООМПЕА | Юрген Лиги проверил на протестной акции ERK, нет ли у Яака Валге с собой пистолета

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Сегодня, в четверг, партия „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) организовала на Тоомпеа перед Домом Стенбока (резиденция правительтва) митинг против повышения налогов. На месте были также партнеры из оппозиционных Isamaa и Центристской партии. Похоже, что представителей еще одной оппозиционной партии – EKRE на мероприятие не пригласили.

Акция протеста началась незадолго до заседания правительства. Чтобы избежать невольного „участия“ в акции, министры зашли в здание через дальнюю дверь Госканцелярии.

Однако министр финансов Юрген Лиги прошествовал к главной двери и на полпути ощупал карманы депутата Рийгикогу Яака Валге (ERK), чтобы убедиться, что у него нет с собой пистолета. Затем он прошел в гущу протестующих, поприветствовал консерваторов и направился в здание правительства.

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