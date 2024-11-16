16.11.2024, 11:30
Михал и Белобровцев поспорили в Рийгикогу насчет православной церкви, но согласились, что одинаково относятся к Московскому патриархату(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) в среду в Рийгикогу прокомментировал действия министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса по отношению к местной православной церкви.
Депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия), обращаясь к премьер-министру, поинтересовался оценкой работы министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Белобровцев указал на то, что в последнее время Ляэнеметс начал оказывать давление на местную православную церковь, которая до сих пор находтся под юрисдикцией Московского патриархата.
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