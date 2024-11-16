Михал и Белобровцев поспорили в Рийгикогу насчет православной церкви, но согласились, что одинаково относятся к Московскому патриархату

Депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия), обращаясь к премьер-министру, поинтересовался оценкой работы министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Белобровцев указал на то, что в последнее время Ляэнеметс начал оказывать давление на местную православную церковь, которая до сих пор находтся под юрисдикцией Московского патриархата.