ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Пенсии по-новому: почему Эстония и другие страны вынуждены повышать пенсионный возраст

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С 2027 года пенсионный возраст в Эстонии должен подняться до 65 лет и одного месяца. Это решение продиктовано увеличением продолжительности жизни и сокращением числа трудоспособных людей — реалиями, с которыми сталкивается страна. Так начнется четвертый этап в истории пенсионной системы Эстонии после восстановления независимости. Однако эта тенденция — не сугубо местная: большинство стран мира, следуя вызовам демографии, также вынуждены повышать возраст выхода на пенсию, адаптируя системы к новым реалиям стареющего общества.