Повышение пенсионного возраста. Иллюстративное фото
Повышение пенсионного возраста. Иллюстративное фото
ФОТО: PhotographyByMK | Shutterstock
Экономика
17.11.2024, 07:58

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Пенсии по-новому: почему Эстония и другие страны вынуждены повышать пенсионный возраст

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С 2027 года пенсионный возраст в Эстонии должен подняться до 65 лет и одного месяца. Это решение продиктовано увеличением продолжительности жизни и сокращением числа трудоспособных людей — реалиями, с которыми сталкивается страна. Так начнется четвертый этап в истории пенсионной системы Эстонии после восстановления независимости. Однако эта тенденция — не сугубо местная: большинство стран мира, следуя вызовам демографии, также вынуждены повышать возраст выхода на пенсию, адаптируя системы к новым реалиям стареющего общества.

Александр Маляренко

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С 2027 года возраст выхода на пенсию в Эстонии будет привязан к средней продолжительности жизни: пенсионный возраст будут рассчитывать, исходя из того, сколько в среднем проживают 65-летние жители по данным Департамента статистики. На основе этих данных правительство ежегодно будет утверждать новый возраст выхода на пенсию, который начнет действовать спустя два года. Если продолжительность жизни будет расти, то и пенсионный возраст станет увеличиваться, хотя единовременно — не более чем на три месяца.

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