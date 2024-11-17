ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Пенсии по-новому: почему Эстония и другие страны вынуждены повышать пенсионный возраст

Европейцы живут все дольше

С 2027 года возраст выхода на пенсию в Эстонии будет привязан к средней продолжительности жизни: пенсионный возраст будут рассчитывать, исходя из того, сколько в среднем проживают 65-летние жители по данным Департамента статистики. На основе этих данных правительство ежегодно будет утверждать новый возраст выхода на пенсию, который начнет действовать спустя два года. Если продолжительность жизни будет расти, то и пенсионный возраст станет увеличиваться, хотя единовременно — не более чем на три месяца.