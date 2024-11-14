Lidl начал строительство третьего магазина в Ласнамяэ

Немецкая торговая сеть Lidl, вышедшая на эстонский рынок два года назад, построит новый магазин в Таллинне – третий по счету в районе Ласнамяэ. Магазин Lidl на территории, на которой много лет находилась заброшенная недостроенная поликлиника, появится в 2025 году.