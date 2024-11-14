Экономика
14.11.2024, 13:15

Lidl начал строительство третьего магазина в Ласнамяэ

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Магазин будет готов в 2025 году.
Магазин будет готов в 2025 году.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Немецкая торговая сеть Lidl, вышедшая на эстонский рынок два года назад, построит новый магазин в Таллинне – третий по счету в районе Ласнамяэ. Магазин Lidl на территории, на которой много лет находилась заброшенная недостроенная поликлиника, появится в 2025 году.

Строительные работы по адресу Линнамяэ теэ, 28 начались на этой неделе, передает RusERR. Помимо строительства магазина, Lidl планирует инвестировать в улучшение местной инфраструктуры и озеленение окрестностей, сообщила пресс-служба компании.

Общая торговая площадь Lidl на Линнамяэ теэ составит 1501 квадратный метр. Для посетителей будет построена автостоянка на 130 парковочных мест.

Договор о строительстве магазина заключен с компанией Tallinna Ehitustrust OÜ.

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