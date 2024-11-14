Кристен Михал: необходимо повысить военные расходы стран НАТО как минимум до 2,5%

По словам Михала, действующий в НАТО порог в 2% ВВП уже недостаточен для поддержания мира в Европе. „Если не раньше, то в следующем году на саммите в Гааге необходимо повысить минимумальный уровень оборонных расходов стран НАТО по меньшей мере до 2,5% от ВВП“, – сказал Михал.

„В Объединенных экспедиционных силах собрались страны, которые знают цену мира и могут стать инициаторами нового соглашения об оборонных инвестициях. На саммите JEF я надеюсь сделать важный шаг перед Гаагой и договориться о повышении минимального уровня оборонных расходов 10 стран НАТО по крайней мере до 2,5% от ВВП. Только так мы сможем обеспечить безопасность Европы, усилить обороноспособность нашего региона и поддержать создание необходимых для коллективной обороны cил“, – подчеркнул премьер-министр.

JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который помимо Эстонии входят Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. JEF играет ключевую роль в политике сдерживания и обороне Балтийского региона, а разработанные в его рамках антикризисные меры дополняют действия НАТО. Задача JEF – быть силой быстрого реагирования до активации 5-й статьи НАТО. В объединение входят страны-единомышленники, готовые быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных миссий до полномасштабных военных действий.

На саммите Объединенных экспедиционных сил, который пройдет с 16 по 17 декабря в Таллинне, будет также обсуждаться обеспечение победы Украины над Россией, которая на сегодняшний день оккупировала 20% территории Украины. „Развивая собственную оборону, мы не должны забывать об Украине. Победа Украины – это наша общая победа. Как Европы, так и Соединенных Штатов Америки. Всем странам НАТО следует сосредоточиться не только на укреплении собственной обороноспособности, но и работать на победу в войне, идущей в Европе, выделяя минимум 0,25% ВВП на военную помощь Украине и снимая ограничения на поставляемое оружие“, – отметил Михал.