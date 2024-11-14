Банк прогнозирует рост экономики Эстонии. Появились первые признаки стабилизации

В течение некоторого времени показатели экономического цикла Китая были довольно слабыми. Об этом факте также свидетельствует резкое снижение индекса Hang Seng. Однако снижение процентных ставок в США, похоже, побудило Китай поддержать свою экономику пакетами стимулирующих мер. Впрочем, эти меры не слишком впечатлили инвесторов своим масштабом и не принесли фондовым рынкам Китая значительного роста.

Хотя экономика США продолжает расти, аналитики все больше внимания обращают на указывающие на возможный спад показатели, чтобы понять, движутся США к „мягкой посадке“ или к реальному экономическому спаду. По оценке экономистов Citadele, „мягкая посадка“ является более вероятным сценарием, так как по ряду показателей кажется, что худшее для экономики США уже позади, и экономический цикл начал проявлять признаки восстановления. Однако ситуация еще не полностью стабилизировалась – на критическом уровне остаются такие ключевые экономические индикаторы, как правило Самма, занятость в циклических секторах и разница между фактической безработицей и ее средним значением за 36 месяцев. На дальнейшее развитие экономики также могут повлиять результаты выборов и экономические планы Трампа.

Для прогнозирования экономического состояния стран Балтии и мира в целом участники рынка этой осенью пристально следили за признаками возможного спада в экономике США, однако, в целом, кажется, что худшее для экономики США уже позади. Экономическая активность Китая по-прежнему остается довольно слабой, причем спад в строительном секторе лишь усиливается. Экономическая активность в еврозоне колеблется между стагнацией и спадом, при этом экономика Германии находится в явном упадке. В балтийском регионе продолжается улучшение экономической активности в Литве и Латвии. В Эстонии также появились первые признаки стабилизации.

Хорошей новостью для экономики еврозоны является значительное замедление инфляции: в сентябре годовой уровень инфляции в еврозоне достиг 1,8%, опустившись, таким образом, ниже установленного Европейским центральным банком целевого показателя в 2%. Этот факт в сочетании со слабым экономическим циклом в зоне евро позволяет Европейскому центральному банку продолжать снижать процентные ставки. При этом рынки ожидают еще пяти снижений ставок в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года.

Плохая новость, однако, заключается в том, что снижение инфляции в еврозоне частично сопровождается очень слабой экономической активностью. Германия, которая является одним из основных экспортных партнеров стран Балтии, по-прежнему остается наиболее слабым звеном еврозоны, поскольку ее экономика де-факто находится в упадке.

Тем не менее, стоит отметить, что, хотя в экономике Германии сохраняется тенденция к снижению, ключевые индикаторы, такие как прогноз новых заказов в обрабатывающей промышленности и индекс дорожных сборов с грузовиков в Германии, могут указывать на то, что экономика Германии достигла своего низшего уровня перед переходом к сильному росту. Так что, возможно, мы уже достигли пика пессимизма в экономике еврозоны. Впрочем, общая экономическая активность еще довольно сдержанная и вполне может ухудшиться.

Страны Балтии: оживление экономической активности и выход Эстонии из экономического спада

В целом тенденция экономического развития стран Балтии положительная, но экономические циклы трех стран все же несколько различаются.