Беда приходит без предупреждения: где получить информацию в кризисной ситуации?(2)
Спасательный департамент напоминает людям о важности подготовки к кризисным ситуациям. Одной из составляющих готовности является знание государственных информационных каналов, через которые можно получить информацию в случае кризиса.
Эстония также не защищена от кризисных ситуаций, и кризис всегда наступает неожиданно. Многим эстонцам знакомы длительные отключения электричества или наводнения. Помимо природных кризисов, мы должны быть готовы и к техногенным кризисам. Личную устойчивость к кризисам обеспечивают четыре столпа – личный кризисный план, реагирование на оповещение об опасности, укрытие и эвакуация.
В зависимости от масштаба и охвата кризиса, оповещение об опасности в Эстонии различается. В самых серьезных ситуациях – например, в случае войны – включаются сирены, предупреждающие людей о быстрой и непосредственной опасности. Однако они активируются только в экстремальных условиях – будем надеяться, что таких ситуаций, требующих использования сирен, никогда не возникнет – в большинстве случаев оповещение об опасности менее инвазивно.
„В случае несчастного случая или другой опасности людям, находящимся в опасной зоне, отправляется SMS с отправителем EE-ALARM. В сообщении кратко описывается, что за опасность, как действовать и где найти дополнительную информацию,“ – пояснила Мари Крустен, общий координатор оповещения об опасности Спасательного департамента, добавив, что такие оповещения спасательный департамент отправлял в этом году, например, в случае крупных пожаров.
Через государственную платформу передачи кризисной информации возможно одновременно с SMS передавать информацию также на каналы ETV и ETV+ в виде бегущей строки и в Vikerraadio в виде текста в устройствах, где это возможно – например, в автомагнитолах. Также более подробная информация об опасности размещается на веб-сайтах kriis.ee и olevalmis.ee, где можно получить более подробные инструкции по поведению, информацию о происшествии и убедиться, что полученное на телефон оповещение об опасности действительно отправлено государством. Информацию также можно получить по государственному информационному телефону 1247.
„Процессы передачи оповещений об опасности разрабатывают люди, закаленные в кризисах, которые знают, насколько критически важна быстрая передача информации. Отправители оповещений делают всё возможное, чтобы как можно быстрее донести до людей информацию о том, что они в опасности и что они должны делать, чтобы защитить себя. Важно также помнить, что оповещения об опасности, как правило, никогда не отправляются только по одному каналу, информация быстро поступает по нескольким направлениям,“ – отметила Крустен.
В кризисной ситуации стоит самостоятельно активно следить за ERR и другими медиаканалами, а также социальными сетями. Однако в отношении социальных сетей стоит быть критичным к источникам. „В опасной ситуации в различных группах социальных сетей или беседах, где собрались более скептически настроенные люди, может начать распространяться информация, не соответствующая действительности. Может случиться, что кто-то захочет злонамеренно использовать кризисную ситуацию, распространяя дезинформацию, сея панику или распространяя вредоносные инструкции. Всегда стоит по возможности проверять через официальные государственные каналы, что на самом деле произошло и какие инструкции по поведению были даны для защиты себя и своего здоровья,“ – подчеркнула Крустен.
В области оповещения об опасности также ведутся постоянные работы по развитию. Например, Спасательный департамент занимается установкой и расширением сети сирен, Департамент государственной информационной системы разрабатывает мобильное приложение eesti.ee с функционалом оповещения об опасности, тестируются новые технологии и т.д.
При этом пример берется с нескольких других стран, которые в силу обстоятельств имеют более длительный опыт оповещения об опасности. „Мы прислушались к урокам и опыту как Украины, так и Израиля в развитии эффективного оповещения об опасности и постоянно работаем над тем, чтобы к возможностям оповещения об опасности добавлялись новые и быстрые способы предоставления оперативной информации населению. При всем этом важно, чтобы каждый сам думал о своей готовности к кризису. Например, запастись дома радио с батарейками и powerbank’ом, чтобы иметь возможность получать информацию даже тогда, когда отключено электричество и батареи устройств разряжены,“ – сказала Крустен.
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