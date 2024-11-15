Беда приходит без предупреждения: где получить информацию в кризисной ситуации?

Эстония также не защищена от кризисных ситуаций, и кризис всегда наступает неожиданно. Многим эстонцам знакомы длительные отключения электричества или наводнения. Помимо природных кризисов, мы должны быть готовы и к техногенным кризисам. Личную устойчивость к кризисам обеспечивают четыре столпа – личный кризисный план, реагирование на оповещение об опасности, укрытие и эвакуация.

В зависимости от масштаба и охвата кризиса, оповещение об опасности в Эстонии различается. В самых серьезных ситуациях – например, в случае войны – включаются сирены, предупреждающие людей о быстрой и непосредственной опасности. Однако они активируются только в экстремальных условиях – будем надеяться, что таких ситуаций, требующих использования сирен, никогда не возникнет – в большинстве случаев оповещение об опасности менее инвазивно.

„В случае несчастного случая или другой опасности людям, находящимся в опасной зоне, отправляется SMS с отправителем EE-ALARM. В сообщении кратко описывается, что за опасность, как действовать и где найти дополнительную информацию,“ – пояснила Мари Крустен, общий координатор оповещения об опасности Спасательного департамента, добавив, что такие оповещения спасательный департамент отправлял в этом году, например, в случае крупных пожаров.

Через государственную платформу передачи кризисной информации возможно одновременно с SMS передавать информацию также на каналы ETV и ETV+ в виде бегущей строки и в Vikerraadio в виде текста в устройствах, где это возможно – например, в автомагнитолах. Также более подробная информация об опасности размещается на веб-сайтах kriis.ee и olevalmis.ee, где можно получить более подробные инструкции по поведению, информацию о происшествии и убедиться, что полученное на телефон оповещение об опасности действительно отправлено государством. Информацию также можно получить по государственному информационному телефону 1247.