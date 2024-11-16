В вашем доме есть подвал? Спасательный департамент рассказал о безопасных местах во время ЧП(1)
Опасности, от которых необходимо укрываться, делятся в основном на две категории: стихийные бедствия и катастрофы в мирное время и военный конфликт. В первом случае основной проблемой часто является загрязнение воздуха. „Поскольку в Эстонии обычно не происходит крупных природных катастроф, достаточно укрыться в помещениях, закрыть окна и отключить вентиляцию“, — рассказывает эксперт по вопросам укрытия из отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Лехо Лемсалу.
Если в случае природных катастроф зоны опасности не столь велики, то в военной ситуации вся Эстония может оказаться под угрозой воздушных атак одновременно. Поэтому в таком случае уже недостаточно укрыться в помещении, необходимо прятаться в подвалах, убежищах и укрытиях.
Спасательный департамент напоминает людям о важности подготовки к кризисам. Одной из составляющих готовности является знание о том, когда и где укрыться от опасности.
Эстония также не застрахована от кризисных ситуаций, и кризис всегда наступает неожиданно. Длительные отключения электроэнергии или наводнения знакомы многим жителям Эстонии. Помимо природных кризисов, нам также необходимо быть готовыми к кризисам, вызванным человеческими факторами. Личная устойчивость к кризисам основывается на четырех столпах — личный план действий в кризисных ситуациях, реакция на оповещения об опасности, укрытие и эвакуация.
По словам Лемсалу, людям самостоятельно довольно сложно понять, существует ли опасность и откуда она идет. Оценку угрозы и уведомление предоставляет государство. В настоящее время создается сеть сирен, что означает, что более густонаселенные районы будут охвачены сиренами. „Если сработают сирены, это сигнал о том, что в мирное время нужно укрыться в помещении, а в случае военного конфликта — искать укрытие в помещениях с прочными конструкциями“, — объяснил эксперт. Кроме того, люди получат сообщение на мобильный телефон с дополнительной информацией. Важно действовать сразу после получения уведомления. „Мы можем предоставить информацию от государства, но не стоит ожидать, что кто-то придет, возьмет за руку и отведет куда-то. Укрытие — это обязанность каждого человека“, — сказал Лемсалу.
Ближайшее место — самое безопасное
Самое безопасное и основное место для укрытия — это ближайшее доступное место, так как в случае военного конфликта на укрытие может быть только несколько минут. Если вы находитесь в здании с подвалом, укрывайтесь там. Поскольку подвал — это нижняя часть конструкции здания, там более прочные стены и потолки. Подвал подходит для укрытия, если в нем физически можно поместиться и есть вентиляция. По словам Лемсалу, это базовые критерии, другие вещи, такие как сидячие места, еда, вода и электричество, также было бы хорошо иметь. Важно провести элементарные приготовления в мирное время.
Кроме того, существуют общественные укрытия, предназначенные для тех, кто находится поблизости на улице во время тревоги. Если прозвучала тревога и вы, например, у друзей или в магазине, не выбегайте на улицу и не пытайтесь найти общественное укрытие, а оставайтесь в здании и выясните, в чем заключается угроза. По словам Лемсалу, общественные укрытия не предназначены для использования в мирное время, они открываются и подготавливаются в случае военного конфликта. В Эстонии обозначено 250 общественных укрытий, с которыми можно ознакомиться на карте Земельного департамента.
Лемсалу рекомендует каждому уже сейчас продумать, как и куда можно укрыться в случае необходимости. Он привел несколько рекомендаций по укрытию и вопросов, на которые стоит ответить.
Есть ли в моем доме подвал? Если нет, могу ли я отправиться на дачу или к родственникам?
Где я живу? Является ли мое место жительства потенциальной целью атаки? Есть ли рядом дополнительные опасности?
Если я получу сигнал об опасности, находясь в городе, а не дома, куда я могу пойти? Есть ли на моем обычном маршруте какое-то общественное укрытие?
Есть ли в моем учебном заведении или на работе подходящие места для укрытия? Это стоит уточнить у управляющих здания.
Люди, в чьем управлении находятся рабочие места, школы и квартирные товарищества, должны проверить, есть ли в здании необходимые возможности для укрытия.
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