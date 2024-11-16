В вашем доме есть подвал? Спасательный департамент рассказал о безопасных местах во время ЧП

Если в случае природных катастроф зоны опасности не столь велики, то в военной ситуации вся Эстония может оказаться под угрозой воздушных атак одновременно. Поэтому в таком случае уже недостаточно укрыться в помещении, необходимо прятаться в подвалах, убежищах и укрытиях.

Спасательный департамент напоминает людям о важности подготовки к кризисам. Одной из составляющих готовности является знание о том, когда и где укрыться от опасности.

Эстония также не застрахована от кризисных ситуаций, и кризис всегда наступает неожиданно. Длительные отключения электроэнергии или наводнения знакомы многим жителям Эстонии. Помимо природных кризисов, нам также необходимо быть готовыми к кризисам, вызванным человеческими факторами. Личная устойчивость к кризисам основывается на четырех столпах — личный план действий в кризисных ситуациях, реакция на оповещения об опасности, укрытие и эвакуация.

По словам Лемсалу, людям самостоятельно довольно сложно понять, существует ли опасность и откуда она идет. Оценку угрозы и уведомление предоставляет государство. В настоящее время создается сеть сирен, что означает, что более густонаселенные районы будут охвачены сиренами. „Если сработают сирены, это сигнал о том, что в мирное время нужно укрыться в помещении, а в случае военного конфликта — искать укрытие в помещениях с прочными конструкциями“, — объяснил эксперт. Кроме того, люди получат сообщение на мобильный телефон с дополнительной информацией. Важно действовать сразу после получения уведомления. „Мы можем предоставить информацию от государства, но не стоит ожидать, что кто-то придет, возьмет за руку и отведет куда-то. Укрытие — это обязанность каждого человека“, — сказал Лемсалу.

Ближайшее место — самое безопасное