Советник по эвакуации Анастасия Юмар: „Жаль, что люди не относятся к этому с должной серьезностью“

Иногда после получения сообщения об эвакуации на то, чтобы покинуть место, остается всего несколько минут. Тем не менее, прежде чем начать действовать или двигаться в каком-то направлении, важно внимательно прочитать информацию, полученную от государства. Например, дороги, по которым вы привыкли передвигаться, могут быть перегружены и недоступны.

Об эвакуации будет сообщено на национальных теле- и радиоканалах, с помощью сообщений на мобильные телефоны, сирен, громкоговорителей на дронах и автомобилях, а также на сайтах kriis.ee и olevalmis.ee . Людей информируют о том, где находится опасная зона, сколько времени есть для эвакуации, куда двигаться и по каким дорогам.

При крупномасштабной эвакуации происходит перемещение людей из опасной зоны. Это может быть объявлено в случае угрозы большого наводнения, пожара, промышленной аварии или военного конфликта. По словам Анастасии Юмар, после объявления эвакуации больше не должно оставаться сомнений, стоит ли эвакуироваться. „Моя тревога заключается в том, что люди не относятся к этому с должной серьезностью. Государство никогда не принимает решение об эвакуации легкомысленно, перед этим рассматриваются все другие возможности“, — сказала она.

„Сейчас, в спокойное время, у нас есть достаточно времени для подготовки. Важно, чтобы каждый человек продумал несколько сценариев, как он будет действовать в случае эвакуации и что он может сделать для своего благополучия“, — сказала советник по крупномасштабной эвакуации Спасательного департамента Анастасия Юмар.

Эстония также не застрахована от кризисных ситуаций, и кризис всегда наступает неожиданно. Длительные отключения электроэнергии или наводнения знакомы многим жителям Эстонии. Помимо природных кризисов, нам также необходимо быть готовыми к кризисам, вызванным человеческими факторами. Личная устойчивость к кризисам основывается на четырех столпах — личный план действий в кризисных ситуациях, реакция на оповещения об опасности, укрытие и эвакуация.

С собой необходимо взять удостоверение личности, телефон и зарядное устройство, теплую одежду и лекарства, которые человек обычно принимает. Если эвакуироваться из дома, также можно взять спальный мешок и туристический коврик, так как — в зависимости от сценария и количества людей — их может не хватить для всех. Юмар добавила, что в критической ситуации личные вещи также создают столь необходимое чувство безопасности.

Места для эвакуации

Места и количество эвакуируемых людей зависят от причины эвакуации. По словам Юмар, гражданский кризис по сравнению с военной угрозой всегда значительно меньше — по крайней мере, в эстонском контексте — так как в этом случае парализована не вся страна, а только определенная территория. Самое важное — как можно быстрее покинуть зону опасности во время кризиса. Если в течение нескольких часов вернуться в зону не представляется возможным, человек должен найти безопасное альтернативное место — по возможности в пансионате, гостинице, у родственников в другом городе или в загородном доме в другой части Эстонии.

„Для тех, у кого нет таких возможностей, доступны государственные эвакуационные пункты, которые предоставляют людям убежище и возможность остаться в безопасности. Также государство предоставляет помощь с транспортом — в случае угрозы в транспортных пунктах ждут тех, у кого нет транспортного средства или возможности разделить его с кем-то“, — рассказала Юмар.

В Эстонии было определено более 275 мест для эвакуации, и работа по их созданию продолжается. В основном обозначены места, находящиеся в ведении местных самоуправлений, такие как дома культуры, культурные центры и спортивные залы. Места эвакуации не являются публичными, они будут озвучены в зависимости от конкретного случая и местоположения.

Позаботьтесь о себе и своих близких

Если человек решает не эвакуироваться, он берет на себя полную ответственность за происходящее в дальнейшем и подвергает опасности свою жизнь и жизни других людей. „Ситуация в зоне опасности может быстро обостриться, и если человек, решивший не эвакуироваться, будет нуждаться в скорой помощи, она может не успеть к нему. Если он останется под завалами после взрыва, команда спасателей не придет ему на помощь, так как доступ к этой зоне будет закрыт“, — объяснила советник по эвакуации.

Важно, чтобы в кризисной ситуации люди также не забывали о своих близких. „Стоит подумать, есть ли в этом районе родственники, оставшиеся в больнице или доме престарелых, и можно ли взять их с собой“, — сказала Юмар, но добавила, что ситуации могут быть очень разными и иногда может просто не хватить времени, чтобы заехать за близкими.

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