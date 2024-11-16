Сможете ли вы в кризисной ситуации продержаться самостоятельно хотя бы неделю?(2)
Последние годы дали нам всем ценные, хотя и горькие уроки. Один из них — понимание, что подготовка к кризисам — это не только задача государства или местных самоуправлений, но и наша общая ответственность, напоминает Спасательный департамент.
Война в Украине, природные катастрофы и экстремальные погодные условия показали, как быстро может измениться ситуация и как важно, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих близких в случае неожиданности. Кризисы не спрашивают времени и места, они просто наступают. Чтобы быть лучше подготовленными к неожиданностям, важно, чтобы все общество — государство, самоуправления, общины и каждый из нас — были осведомлены и готовы.
В последние годы в Эстонии подготовка к кризисам стала получать все больше внимания, но для многих это по-прежнему остается чуждой и неудобной темой. Мы можем продолжать думать, что кризисы нас не касаются, но реальность говорит об обратном. Сегодня многие испытывают беспокойство — и это нормально. Из-за этого многие не хотят думать о сложных темах, надеясь, что „все как-нибудь обойдется“. На самом деле, именно готовность снижает тревогу и дает спокойствие даже в самые трудные времена. Первые практические шаги каждого делают ситуацию немного более стабильной — и для государства, и для каждого из нас.
Какие же первые шаги может сделать каждый? Спасательный департамент рекомендует самое простое и самое важное на начальном этапе — убедиться, что вы и ваша семья сможете продержаться в своем доме хотя бы одну неделю без посторонней помощи. Это означает быть готовым к ситуации, когда у вас не будет электричества, воды и отопления, а в магазин выйти будет невозможно. Запасаться на случай кризиса не так сложно. Запасы не означают огромные количества еды и воды, забитые в угол шкафа, а скорее осознанный подход к повседневным покупкам и потреблению. Постоянно используя свои запасы и пополняя их, можно справляться так, чтобы ничего не пропадало.
Прежде всего, в кризисной ситуации нам нужна вода. Мы рекомендуем каждой семье иметь запас питьевой воды как минимум на один день, что крайне важно. Без воды человек может прожить лишь 3-4 дня. Если рядом есть природный водоем, запасы воды можно пополнить оттуда. Важно знать, как сделать воду пригодной для питья, например, кипячением или с помощью специальных таблеток или капель для очистки воды.
С питанием дело обстоит проще, чем мы часто думаем. Для кризисной готовности достаточно немного увеличить запасы продуктов, которые вы и так регулярно потребляете. Важно их постоянно использовать и пополнять, чтобы ничего не испортилось по истечении срока годности. Продукты должны быть с длительным сроком хранения, простыми в приготовлении и при условии, что есть возможность их приготовить — например, на дровяной печи, горелке или походной плите. Есть ли у вас дома фонарик и запасные батарейки? Такие простые вещи крайне важны в кризисной ситуации и делают жизнь в нестабильных условиях немного проще.
Человек не одинок в подготовке к кризисам. Спасательный департамент предлагает бесплатные обучения по кризисной готовности для квартирных товариществ, предприятий и общин. Совместные обучения повышают нашу общую готовность и снижают тревогу. Чем больше людей готовы и знают, как действовать, тем больше мы предотвращаем ущерб для здоровья, окружающей среды и имущества. У нас есть знания и навыки, чтобы оказывать поддержку как квартирным товариществам, так и предприятиям, потому что вклад каждого помогает всем нам безопаснее преодолевать кризисы.
Задача государства — защищать и поддерживать граждан, но на ход кризисов во многом влияет то, насколько люди к ним подготовлены. Будучи осведомленными и готовыми, мы сможем противостоять любым неожиданностям и защитить себя и своих близких.
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