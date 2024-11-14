ЧП и криминал
14.11.2024, 11:30

Молодые люди учинили самосуд. Предполагаемого педофила жестоко избили битой и обрезком трубы

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Предполагаемый педофил получил серьезные травмы. Фото иллюстративное.
Предполагаемый педофил получил серьезные травмы. Фото иллюстративное.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В начале ноября полиция задержала в Пылтсамаа двух молодых людей, обвиняемых в жестоком избиении 35-летнего мужчины. 18-летнему молодому человеку предъявлено подозрение в применении физического насилия, его 21-летнему приятелю - в разжигании ненависти и нанесении тяжелых телесных повреждений.

Недавно в социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что в начале ноября в небольшом городе на юге Эстонии были арестованы двое молодых людей, которые отправились сводить счеты с предполагаемым педофилом. Как написал один человек, знакомый с ситуацией, парнями двигали благородные намерения, а их выставили преступниками.

По сообщению прокуратуры, собранные улики свидетельствуют о том, что было совершено насильственное деяние.

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