Молодые люди учинили самосуд. Предполагаемого педофила жестоко избили битой и обрезком трубы

Недавно в социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что в начале ноября в небольшом городе на юге Эстонии были арестованы двое молодых людей, которые отправились сводить счеты с предполагаемым педофилом. Как написал один человек, знакомый с ситуацией, парнями двигали благородные намерения, а их выставили преступниками.