„Правые“: в следующем году обычная семья потеряет более 1700 евро

Анализ, проведенный партией, показал, что в следующем году из-за решений правительства семья с двумя детьми, зарабатывающая среднюю зарплату, будет вынуждена платить на 1782 евро больше налогов, если ее потребление останется на обычном уровне.

Член правления партии „Правые“ Андрус Каарельсон подчеркнул, что такая дополнительная финансовая нагрузка является значительной, составляя почти 10% от годового чистого дохода. Он раскритиковал правительство за отсутствие публичных анализов воздействия налоговых изменений и за то, что собранные дополнительные средства направляются не на поддержку потребителей, а на покрытие государственных расходов.

Согласно анализу, рост расходов обусловлен увеличением подоходного налога, налога на добавленную стоимость, а также других налогов и акцизов. Партия „Правые“ предлагает правительству альтернативы, такие как отмена налога на прибыль предприятий, отказ от повышения потребительских налогов и сокращение расходов в государственном секторе.

Каарельсон предупреждает, что такая налоговая нагрузка создаст давление на повышение зарплат, что, в свою очередь, приведет к увеличению инфляции и поставит под угрозу наиболее уязвимые слои общества. „Правые“ считают, что дополнительное налогообложение среднего класса — это неправильная экономическая политика для Эстонии.

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