Хотите увеличить будущую пенсию? Банк рассказывает, как это сделать
Впервые в этом году у эстонских накопителей пенсий появилась возможность увеличить свои взносы во вторую ступень, чтобы обеспечить себе более обеспеченную старость. Если раньше автоматически отчислялось 2% от брутто-зарплаты, а государство добавляло 4%, то теперь каждый работник может увеличить свой взнос до 4% или 6%. Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон рассказывает об основных причинах, по которым вам стоит увеличить свой взнос до конца ноября, и о том, как это сделать.
С весны этого года все будущие пенсионеры смогут увеличить свой взнос во II ступень до 4% или до 6%, к которым государство продолжит добавлять ещё 4%. Все, кто подаст запрос на изменение своего взноса до 30 ноября, смогут увидеть увеличение своего взноса уже в январе нового года. По словам Мадиссона, это отличная возможность приумножить свой пенсионный капитал и ускорить достижение поставленных целей.
По словам фондового управляющего, основная причина увеличения взносов – коэффициент замещения пенсионной системы Эстонии, то есть соотношение между пенсией и последней зарплатой человека, который является одним из самых низких в Европе. Исследования ОЭСР показывают, что средняя пенсия в Эстонии начинается всего с 34,4% от предыдущей зарплаты, что почти вдвое ниже, чем в среднем по ЕС. „Поэтому каждый человек сам решает, хватит ли ему на пенсии трети его нынешней зарплаты“, – объясняет Мадиссон.
Чтобы соотношение зарплаты и пенсии в нашей стране соответствовало западноевропейскому, работающему человеку необходимо откладывать около 15-20% своего дохода. „Если вы повысите свой взнос во вторую ступень до 6%, плюс 4% от государства, то, по сути, вы будете откладывать 10% своей зарплаты. Это, в свою очередь, означает, что, принимая во внимание рекомендуемую норму накопления, вы уже будете на полпути к успеху“, – говорит фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid.
Если вы повысите свой взнос во вторую ступень до 6%, плюс 4% от государства, то, по сути, вы будете откладывать 10% своей зарплаты.
По словам Мадиссона, важно не забывать, что это решение также является эффективным с точки зрения налогообложения. „Инвестируемая сумма поступает в пенсионный фонд непосредственно из брутто-зарплаты. То есть весь взнос сразу же направляется в фонд и начинает работать. Это отличается от III ступени, где подоходный налог со взносов возвращается позже и раз в год“. Мадиссон особенно рекомендует этот вариант тем, у кого был длительный перерыв или снижение доходов, чтобы наверстать упущенное время. В то же время он подчеркнул, что увеличение взноса имеет смысл для всех, кто хочет обеспечить своё будущее, независимо от дохода.
Выбор между 4% и 6% – это индивидуальное решение. По словам фондового управляющего, прежде чем приступать к изменениям, стоит проанализировать свой ежемесячный бюджет и сделать выбор в соответствии со своими финансовыми возможностями. Если повышение до 6% в данный момент кажется нереальным, можно начать с 4%, ведь даже небольшое повышение – это шаг к более обеспеченной старости.
Если человек, получающий среднюю зарплату брутто в Эстонии, в настоящее время отчисляет около 40 евро в месяц на свою пенсию в рамках второй ступени, то увеличение взноса до 4% приведёт к увеличению взноса до 80 евро, а выбор в пользу 6% – к увеличению взноса до 120 евро. На сегодняшний день более 56 000 человек, или 11% всех пенсионных клиентов, уже решили увеличить свои взносы во вторую пенсионную ступень – большинство из них выбрали ставку взноса 6%.
По словам Мадиссона, проще всего подать заявление на увеличение взносов в своём банке или на сайте Пенсионного центра. Те, кто подаст заявление до конца ноября, смогут увеличить свои взносы уже с января 2025 года. Увеличить размер взноса можно будет и после ноября, но новая ставка будет применяться с 2026 года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.