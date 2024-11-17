Хотите увеличить будущую пенсию? Банк рассказывает, как это сделать

С весны этого года все будущие пенсионеры смогут увеличить свой взнос во II ступень до 4% или до 6%, к которым государство продолжит добавлять ещё 4%. Все, кто подаст запрос на изменение своего взноса до 30 ноября, смогут увидеть увеличение своего взноса уже в январе нового года. По словам Мадиссона, это отличная возможность приумножить свой пенсионный капитал и ускорить достижение поставленных целей.

По словам фондового управляющего, основная причина увеличения взносов – коэффициент замещения пенсионной системы Эстонии, то есть соотношение между пенсией и последней зарплатой человека, который является одним из самых низких в Европе. Исследования ОЭСР показывают, что средняя пенсия в Эстонии начинается всего с 34,4% от предыдущей зарплаты, что почти вдвое ниже, чем в среднем по ЕС. „Поэтому каждый человек сам решает, хватит ли ему на пенсии трети его нынешней зарплаты“, – объясняет Мадиссон.

Чтобы соотношение зарплаты и пенсии в нашей стране соответствовало западноевропейскому, работающему человеку необходимо откладывать около 15-20% своего дохода. „Если вы повысите свой взнос во вторую ступень до 6%, плюс 4% от государства, то, по сути, вы будете откладывать 10% своей зарплаты. Это, в свою очередь, означает, что, принимая во внимание рекомендуемую норму накопления, вы уже будете на полпути к успеху“, – говорит фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid.

Если вы повысите свой взнос во вторую ступень до 6%, плюс 4% от государства, то, по сути, вы будете откладывать 10% своей зарплаты.