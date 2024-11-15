Количество кибератак на эстонских интернет-пользователей резко увеличилось

„Если весной мы наблюдали длительный период снижения показателей, то сентябрь стал болезненным напоминанием о том, как важно быть бдительным в интернете и использовать решения кибербезопасности, чтобы защитить себя и своих близких“, - прокомментировала осеннюю статистику руководитель отдела частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.

Если в весенние месяцы Netivalvur приходилось реагировать в среднем на два миллиона атак в течение календарного месяца, то за три летних месяца было заблокировано в общей сложности около 5,5 миллиона атак. Однако в сентябре это число выросло до рекордных 4,5 миллиона атак, а в октябре превысило 7 миллионов. Это самое большое количество заблокированных за один месяц атак с момента появления данной услуги два с половиной года назад.

„Осенью, когда мы переезжаем с дачи в город или возвращаемся в школу и на работу, окруженные большим количеством электроники, мы становимся более легкой мишенью для мошенников. Это подтверждается статистикой потребления – по мере роста объемов использования интернета на различных устройствах растет и количество атак“, - добавила Плооманн.

Одной из самых распространенных среди киберпреступников схем мошенничества в интернете по-прежнему является создание сайтов, предлагающих „бесплатные“ развлечения. Наиболее распространенными приманками являются игры и фильмы онлайн, а новой тенденцией становятся комиксы, которые якобы можно бесплатно скачивать с зараженных сайтов. Такие фальшивые загрузки часто приводят к появлению на устройстве пользователя троянов и прочих вредоносных программ вместо желаемого контента.