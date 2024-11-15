Жители Эстонии ощутили себя богаче: число считающих себя средним классом резко выросло

Опрос, проведенный Norstat в июне, показал, что, по мнению жителей Эстонии, около трети (32%) населения Эстонии принадлежит к среднему классу. Эта цифра с годами существенно не изменилась — она составляла 30% в 2018 году и 31% в 2022 году. При этом примерно половина (49%) респондентов относят себя к среднему классу. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

„Средний класс можно рассматривать с точки зрения доходов, потребления, активов и ценностей. По мнению участников опроса, человек в Эстонии принадлежит к среднему классу, если его чистый доход составляет в среднем от 2100 до 3013 евро, - отметила старший экономист Swedbank Лийс Элмик. – Если сравнить эти результаты с фактическим распределением доходов, люди, зарабатывающие 2000–3000 евро, входят в число 20% самых богатых людей в Эстонии“.

Таким образом, люди воспринимают характеристики среднего класса гораздо выше, чем они есть на самом деле. Согласно распределению реальных доходов, к среднему классу можно отнести люди, чей чистый доход составляет от 1100 до 1900 евро.

Как воспринимается средний класс в странах Балтии?

По сравнению с Эстонией, в Латвии и Литве уменьшилось число людей, относящих себя к среднему классу. В Латвии этот показатель снизился на четыре процентных пункта, и в этом году к среднему классу себя отнесли 40% респондентов. В Литве представителями среднего класса себя считают 51% респондентов, что на три процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим опросом.

Если жители Эстонии считают, что самый низкий ежемесячный чистый доход на одного члена семьи среднего класса должен составлять 1611 евро, то жители Литвы считают, что он должен составлять 1479 евро. А в глазах жителей Латвии к среднему классу относят семью с минимальным ежемесячным доходом в 1259 евро на члена семьи.