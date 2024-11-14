14.11.2024, 12:55
„Деликатный личный вопрос“. Депутат Рийгикогу устроил стрельбу в парке: как развивались события(12)
Полиция: мы не относимся к нему по-особенному
ФОТО: | Delfi Meedia
Устроенная депутатом Яаком Валге стрельба из пистолета наделала столько шуму, что об этом говорили даже на заседании Рийгикогу. Из описаний Департамента полиции и погранохраны (PPA) и самого Валге становится понятно, как развивались события вечера понедельника.
Также PPA объясняет, почему было возбуждено дело о проступке, а не уголовное дело.
Уже подписаны?