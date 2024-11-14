„Деликатный личный вопрос“. Депутат Рийгикогу устроил стрельбу в парке: как развивались события

В понедельник вечером время потихоньку приближалось к 23:00. Внезапно женщина, выгуливающая свою собаку в парке Фальги в Кассисаба, услышала три хлопка. Она увидела, что вдали стоит Яак Валге, который является ее соседом по многоквартирному дому на улице Капи. Женщина подошла к Валге, чтобы узнать, почему он так поступил. То же самое сделали две другие женщины, находившиеся в тот момент в парке.