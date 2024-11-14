Новости Эстонии
14.11.2024, 12:55

„Деликатный личный вопрос“. Депутат Рийгикогу устроил стрельбу в парке: как развивались события

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Полиция: мы не относимся к нему по-особенному
По словам Яака Валге, стартовый пистолет он приобрел в конце октября. У него также имеется обычный пистолет и разрешение.
По словам Яака Валге, стартовый пистолет он приобрел в конце октября. У него также имеется обычный пистолет и разрешение.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Устроенная депутатом Яаком Валге стрельба из пистолета наделала столько шуму, что об этом говорили даже на заседании Рийгикогу. Из описаний Департамента полиции и погранохраны (PPA) и самого Валге становится понятно, как развивались события вечера понедельника.

Также PPA объясняет, почему было возбуждено дело о проступке, а не уголовное дело.

В понедельник вечером время потихоньку приближалось к 23:00. Внезапно женщина, выгуливающая свою собаку в парке Фальги в Кассисаба, услышала три хлопка. Она увидела, что вдали стоит Яак Валге, который является ее соседом по многоквартирному дому на улице Капи. Женщина подошла к Валге, чтобы узнать, почему он так поступил. То же самое сделали две другие женщины, находившиеся в тот момент в парке.

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