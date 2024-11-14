Житель Эстонии сорвал крупный джекпот в Bingo loto - больше 300 000 евро!

Выигрышный билет был куплен в интернете.

В предыдущий раз джекпот Bingo loto в сентябре сорвал мужчина из Таллинна, купивший выигрышный билет в Sõpruse Rimi.

Всего в этом году джекпот Bingo loto был разыгран шесть раз. Особенно везло игрокам с острова Сааремаа - джекпот им достался трижды.

За первые девять месяцев этого года компания Eesti Loto выплатила государству в качестве налога на азартные игры более 15 миллионов евро. Выигрышей за этот же период было выплачено на сумму почти 32 миллиона евро, включая выигрыши в экспресс-лотерею в размере более 5 миллионов евро, а также выигрыши в электронные экспресс-лотереи в размере почти 7 миллионов евро.

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