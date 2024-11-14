Житель Эстонии сорвал крупный джекпот в Bingo loto - больше 300 000 евро!
13 ноября в передаче „Suur lotokolmapäev“ („Большая лото-среда“) был разыгран джекпот Bingo loto - сумма выигрыша составила 335 055 евро.
Выигрышный билет был куплен в интернете.
В предыдущий раз джекпот Bingo loto в сентябре сорвал мужчина из Таллинна, купивший выигрышный билет в Sõpruse Rimi.
Всего в этом году джекпот Bingo loto был разыгран шесть раз. Особенно везло игрокам с острова Сааремаа - джекпот им достался трижды.
За первые девять месяцев этого года компания Eesti Loto выплатила государству в качестве налога на азартные игры более 15 миллионов евро. Выигрышей за этот же период было выплачено на сумму почти 32 миллиона евро, включая выигрыши в экспресс-лотерею в размере более 5 миллионов евро, а также выигрыши в электронные экспресс-лотереи в размере почти 7 миллионов евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.