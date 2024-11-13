13.11.2024, 21:21
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 38-летнего мужчины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 38-летнего Янно из Тарту.
Янно уехал из Тарту от родных в субботу, 9 ноября, и с тех пор не выходил на связь.
Рост Янно 185 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы. На момент отъезда на нем была черная водонепроницаемая куртка, черные спортивные штаны и черная кепка.
Полиция просит всех, кто видел Янно или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.
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