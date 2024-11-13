Полиция просит помощи в поисках пропавшего 38-летнего мужчины

Янно уехал из Тарту от родных в субботу, 9 ноября, и с тех пор не выходил на связь.

Рост Янно 185 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы. На момент отъезда на нем была черная водонепроницаемая куртка, черные спортивные штаны и черная кепка.

Полиция просит всех, кто видел Янно или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

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