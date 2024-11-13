13.11.2024, 20:20
Оппозиция не поддерживает внесение изменений в Конституцию в текущем виде. Сеэдер: у коалиции еще есть время передумать(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Конституционная комиссия Рийгикогу собирается внести поправки в раздел Конституции об избирательном праве с помощью коалиционного проекта. Оппозиция с этим не согласна и планирует предложить поправки, в соответствии с Конституцией лишающие права голоса неграждан.
Член фракции EKRE и Конституционной комиссии Эвелин Пооламетс сказала Delfi, что обладатели серых паспортов не могут быть наделены избирательными правами в соответствии с Конституцией. „Если нет готовности исключить неграждан, мы, конечно, не будем за это голосовать. Это слишком расплывчато, мы не знаем, кем завтра окажутся эти неграждане“, - сказала она.
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