Новости Эстонии
13.11.2024, 20:20

Оппозиция не поддерживает внесение изменений в Конституцию в текущем виде. Сеэдер: у коалиции еще есть время передумать

 (5)
Хелир-Вальдор Сеэдер и Эвелин Пооламетс
Хелир-Вальдор Сеэдер и Эвелин Пооламетс
ФОТО: Kollaž | Delfi Meedia

Конституционная комиссия Рийгикогу собирается внести поправки в раздел Конституции об избирательном праве с помощью коалиционного проекта. Оппозиция с этим не согласна и планирует предложить поправки, в соответствии с Конституцией лишающие права голоса неграждан.

Член фракции EKRE и Конституционной комиссии Эвелин Пооламетс сказала Delfi, что обладатели серых паспортов не могут быть наделены избирательными правами в соответствии с Конституцией. „Если нет готовности исключить неграждан, мы, конечно, не будем за это голосовать. Это слишком расплывчато, мы не знаем, кем завтра окажутся эти неграждане“, - сказала она.

„Вероятно, можно будет внести поправки, если этот документ поступит на рассмотрение, - сказала Пооламетс. - Вписывать неграждан в Конституцию - это абсурд“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии