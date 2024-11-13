Оппозиция не поддерживает внесение изменений в Конституцию в текущем виде. Сеэдер: у коалиции еще есть время передумать

Член фракции EKRE и Конституционной комиссии Эвелин Пооламетс сказала Delfi, что обладатели серых паспортов не могут быть наделены избирательными правами в соответствии с Конституцией. „Если нет готовности исключить неграждан, мы, конечно, не будем за это голосовать. Это слишком расплывчато, мы не знаем, кем завтра окажутся эти неграждане“, - сказала она.