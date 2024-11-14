ЧП и криминал
14.11.2024, 12:35

Проходящий по делу с Петерсоном Андрей Андронов отказался от версии, что не ездил в Донецк

 
Андрей Андронов (слева) теперь любезно рассказал о том, как он побывал в Донецке вместе с Айво Петерсоном. Сразу же после поездки это как будто стерлось у него из памяти.
Андрей Андронов (слева) теперь любезно рассказал о том, как он побывал в Донецке вместе с Айво Петерсоном. Сразу же после поездки это как будто стерлось у него из памяти.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Я не совершал никакого преступления“, - подчеркнул сегодня в ходе судебного заседания Андрей Андронов, которого обвиняют (по одному уголовному делу с Айво Петерсоном) в ненасильственных действиях, направленных против эстонского государства. Так как он отказался отвечать на вопросы прокурора, из его первоначальных показаний выяснилось, что ранее он придерживался совершенно иной версии событий.

Гражданин России Андрей Андронов находится под судом вместе с гражданами Эстонии Айво Петерсоном и Дмитрием Роотси. Последние обвиняются в государственной измене. У Андронова - постоянный вид на жительство в Эстонии. В суде он отметил и то, что никогда не ходил голосовать на здешних муниципальных выборах. „Меня это никогда не интересовало“, - сказал он о своем равнодушном отношении к политике.

Это заявление он сделал тогда, когда отвечал на вопросы своего защитника Урмаса Симона. „Никогда! Я никогда не входил в состав силовых структур и не был внештатным сотрудником“, - ответил он на вопрос, был ли он агентом. Он отметил, что не сотрудничал с российским Министерством иностранных дел. „С министерством обороны нет никаких контактов, кроме того, что я служил в советское время в армии“, - добавил он.

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