Проходящий по делу с Петерсоном Андрей Андронов отказался от версии, что не ездил в Донецк
„Я не совершал никакого преступления“, - подчеркнул сегодня в ходе судебного заседания Андрей Андронов, которого обвиняют (по одному уголовному делу с Айво Петерсоном) в ненасильственных действиях, направленных против эстонского государства. Так как он отказался отвечать на вопросы прокурора, из его первоначальных показаний выяснилось, что ранее он придерживался совершенно иной версии событий.
Гражданин России Андрей Андронов находится под судом вместе с гражданами Эстонии Айво Петерсоном и Дмитрием Роотси. Последние обвиняются в государственной измене. У Андронова - постоянный вид на жительство в Эстонии. В суде он отметил и то, что никогда не ходил голосовать на здешних муниципальных выборах. „Меня это никогда не интересовало“, - сказал он о своем равнодушном отношении к политике.