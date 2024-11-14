Проходящий по делу с Петерсоном Андрей Андронов отказался от версии, что не ездил в Донецк

Гражданин России Андрей Андронов находится под судом вместе с гражданами Эстонии Айво Петерсоном и Дмитрием Роотси. Последние обвиняются в государственной измене. У Андронова - постоянный вид на жительство в Эстонии. В суде он отметил и то, что никогда не ходил голосовать на здешних муниципальных выборах. „Меня это никогда не интересовало“, - сказал он о своем равнодушном отношении к политике.

Это заявление он сделал тогда, когда отвечал на вопросы своего защитника Урмаса Симона. „Никогда! Я никогда не входил в состав силовых структур и не был внештатным сотрудником“, - ответил он на вопрос, был ли он агентом. Он отметил, что не сотрудничал с российским Министерством иностранных дел. „С министерством обороны нет никаких контактов, кроме того, что я служил в советское время в армии“, - добавил он.