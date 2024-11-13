Стоимость строительных работ нового виадука на шоссе Таллинн-Пярну-Икла составит 14 млн евро

„Департамент транспорта уже не в первый раз привлекает военных инженеров, чтобы они могли отработать навыки, которые обычно сложно практиковать на полигоне. Кроме того, саперное решение ликвидации такого сооружения – это проще и быстрее, чем снос строения обычным способом“, – сказал министр инфраструктуры Владимир Свет.

Благодаря взрыву виадука Канама саперы смогли обучиться различным способам закладки зарядов, использованию более современной системы подрыва, а также попрактиковаться в работе с различными инструментами.

Виадук был построен более 40 лет назад, и его грузоподъемность в 80 тонн не позволяет перевозить технику Сил обороны или специальные транспортные средства.

На месте нового виадука будет построен новый, грузоподъемность которого составит 360 тонн. Стоимость работ по строительству нового виадука составит около 14 миллионов евро без учета налога с оборота

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