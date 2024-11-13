Экономия в столице: с 1 января в Таллинне будет нельзя бесплатно сдать садовые отходы

До конца года стоимость приема садовых отходов составляет 20,60 евро за кубометр, однако до 0,6 м³ садовых отходов принимаются бесплатно. С 1 января стоимость одного кубометра составит 6,1 евро с учетом НСО. Таким образом, передача 100-литрового мешка биоразлагаемых садовых отходов будет стоить 0,61 евро.

„Прекращение бесплатного приема отходов связано с обязательствами по обращению с ними – в экологически чистом городе садовые отходы не должны просто скапливаться в пунктах приема, поскольку они идут на переработку. Затраты на производство компоста включают прием отходов, их погрузку, транспортировку и необходимые операции для компостирования, – сказала вице-мэр Маргот Роозе. – Компост, произведенный из садовых отходов, используется как в садах горожан, так и в озеленении города. Помимо этого, мы призываем по возможности компостировать садовые отходы в собственных садах и затем использовать получившийся компост“.

Руководитель Таллиннского центра экономики замкнутого цикла Рейн Калле добавил, что существующая система приема садовых отходов привела к тому, что их привозят небольшими партиями.

„Таким образом, большая часть отходов принимается бесплатно, и в центры фактически не поступает оплата за их прием. Учитывая общий рост цен, больше невозможно предоставлять эту услугу в прежнем виде“, – объяснил Калле.

По его словам, такая практика также вызывала длинные очереди в пунктах приема, что, в свою очередь, затрудняло прием других типов отходов.

На станциях по приему отходов Таллиннского центра экономики замкнутого цикла принимается 41 вид отходов, при этом несколько видов отходов жители Таллинна могут сдать бесплатно. Время работы станций по приему отходов и информация (на эстонском языке) о сдаче всех других видов отхода приведены на сайте .

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