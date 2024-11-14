Зампред горсобрания Силламяэ - о праве голоса для граждан России: попытка разделить людей на „наших“ и „не наших“ как раз и разобщает наше общество

Вопрос лишения права голоса на местных выборах в Эстонии для граждан Российской Федерации наиболее болезненно отразится на регионе Ида-Вирумаа, считает Летт.

„Эти люди, которых хотят лишить право голоса, составляют значительную часть избирателей. В Нарве это порядка 1/3 избирателей, в волости Йыхви - 15%, в Нарва-Йыэсуу около 20%, в Кохтла-Ярве - 25% а в Силламяэ самое большее - 45% от общего количества избирателей на муниципальных выборах, - утверждает политик в интервью RusDelfi. - Все эти люди исправно платят налоги государству, ходят на работу, многие активно участвуют в общественной и местной жизни, растят здесь детей и внуков. Многие из них имеют долговременные корни с Эстонией, некоторые приехали недавно и давно бы отказались от российского гражданства, если бы это не было так проблематично, особенно в последнее время из-за препятствий со стороны соседнего государства“.

По мнению центриста, изменение конституции внесет дополнительный раскол в общество, ведь подавляющее большинство из тех, кто может потерять право голоса, никакой опасности для безопасности Эстонии не представляют.

„А если те, кто представляет угрозу, и есть, то ими должны заниматься соответствующие службы и ведомства, - отмечает Летт. - То есть угроза безопасности - опять лишь надуманный повод некоторых госмужей с политической подоплекой. Наоборот, именно такие призывы - ограничить, лишить, разделить людей на „наших“ и „не наших“ - как и раз и нагнетают обстановку и разобщают наше общество, работают против интересов Эстонии и нашего общего будущего в долгосрочной перспективе“.