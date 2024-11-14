Зампред горсобрания Силламяэ - о праве голоса для граждан России: попытка разделить людей на „наших“ и „не наших“ как раз и разобщает наше общество(27)
„Наш город - такая же часть Эстонии, как и все другие, и местные жители должны иметь право голоса“, - считает заместитель председателя городского собрания Силламяэ Дмитрий Летт (Центристская партия).
Вопрос лишения права голоса на местных выборах в Эстонии для граждан Российской Федерации наиболее болезненно отразится на регионе Ида-Вирумаа, считает Летт.
„Эти люди, которых хотят лишить право голоса, составляют значительную часть избирателей. В Нарве это порядка 1/3 избирателей, в волости Йыхви - 15%, в Нарва-Йыэсуу около 20%, в Кохтла-Ярве - 25% а в Силламяэ самое большее - 45% от общего количества избирателей на муниципальных выборах, - утверждает политик в интервью RusDelfi. - Все эти люди исправно платят налоги государству, ходят на работу, многие активно участвуют в общественной и местной жизни, растят здесь детей и внуков. Многие из них имеют долговременные корни с Эстонией, некоторые приехали недавно и давно бы отказались от российского гражданства, если бы это не было так проблематично, особенно в последнее время из-за препятствий со стороны соседнего государства“.
По мнению центриста, изменение конституции внесет дополнительный раскол в общество, ведь подавляющее большинство из тех, кто может потерять право голоса, никакой опасности для безопасности Эстонии не представляют.
„А если те, кто представляет угрозу, и есть, то ими должны заниматься соответствующие службы и ведомства, - отмечает Летт. - То есть угроза безопасности - опять лишь надуманный повод некоторых госмужей с политической подоплекой. Наоборот, именно такие призывы - ограничить, лишить, разделить людей на „наших“ и „не наших“ - как и раз и нагнетают обстановку и разобщают наше общество, работают против интересов Эстонии и нашего общего будущего в долгосрочной перспективе“.
Далее политик цитирует выступление канцлера права Юлле Мадизе в программе „Esimene stuudio“ на телеканале ETV, что, меняя положения Конституции, которые регулируют избирательное право, политики должны честно проанализировать все последствия этого шага на несколько ходов вперед, ведь „в настоящее время право голоса рассматривается как одно из прав человека, и Венецианская комиссия Совета Европы, например, считает, что все долговременные жители должны иметь право голоса на местных выборах“.
Первое чтение проекта изменения Конституции, по которому граждане третьих стран лишатся права голоса на муниципальных выборах, пройдет в Рийгикогу на следующей неделе.
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