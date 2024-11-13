Президент провозгласил изменения к законам о лекарственных средствах и медицинском оборудовании

Закон о внесении изменений в Закон о лекарственных средствах и Закон об медицинском оборудовании позволяет больничным аптекам в кризисных ситуациях осуществлять оптовые поставки лекарств, распределять запасы и осуществлять их ротацию таким образом, чтобы снизить или избежать возникающих затрат в связи с истечением срока годности препаратов и оборудования.

Это также упрощает доставку расходных материалов в региональные больницы. Департамент здравоохранения распределяет поставки по региональным больницам, в течение трех месяцев, но нехватка лекарственных препаратов в этих больницах предполагается самой высокой в ​​кризисной ситуации.

Благодаря закону о внесении изменений в Закон о медицинском оборудовании и связанным с ними изменениями в других законах, решающая роль в сфере медицинских товаров передается от Департамента здравоохранения Департаменту лекарственных средств. Кроме того, Департамент лекарственных средств будет иметь право определять, что именно является медицинским товаром.

В целях снижения административной нагрузки на учреждения здравоохранения теперь нет необходимости предоставлять документы на определенные изделия медицинского назначения собственного производства и применения. Например, инструменты, используемые для лабораторных анализов.

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