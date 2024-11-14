Новости Эстонии
14.11.2024, 09:45

Давний сотрудник кремлевской пропаганды сделал скрытую предвыборную рекламу для Тоом и Кылварта

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Михаил Кылварт и Яна Тоом заплатили задним числом за предвыборную рекламу
Михаил Кылварт и Яна Тоом заплатили задним числом за предвыборную рекламу
ФОТО: Katre-Liis Võhma | Delfi Meedia

После запроса портала Delfi Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обнаружила, что , председатель Центристской партии Михаил Кылварт и представляющая партию в Европарламенте Яна Тоом не задекларировали в качестве расходов на избирательную кампанию видеоинтервью, сделанные давним кремлевским пропагандистом.

В ходе предвыборной кампании этого года по выборам в Европарламент Яну Тоом можно было увидеть на публике вместе с Олегом Бесединым. Начиная с полномасштабного вторжения России в Украину Беседин сделал множество интервью со звездами российской пропаганды и поддерживал своей работой в СМИ связанную с российскими службами безопасности партию KOOS. До войны Беседин за деньги сотрудничал с российскими государственными пропагандистскими каналами.

Из-за такой деятельности он упоминается в многочисленных ежегодниках Полиции безопасности. Например, в одном из ежегодников описан случай, когда Беседин говорил, что якобы является журналистом Эстонского национального вещания, чтобы получить у ничего не подозревающих людей интервью для использования в российской пропаганде.

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