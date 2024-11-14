Давний сотрудник кремлевской пропаганды сделал скрытую предвыборную рекламу для Тоом и Кылварта(4)
После запроса портала Delfi Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обнаружила, что , председатель Центристской партии Михаил Кылварт и представляющая партию в Европарламенте Яна Тоом не задекларировали в качестве расходов на избирательную кампанию видеоинтервью, сделанные давним кремлевским пропагандистом.
В ходе предвыборной кампании этого года по выборам в Европарламент Яну Тоом можно было увидеть на публике вместе с Олегом Бесединым. Начиная с полномасштабного вторжения России в Украину Беседин сделал множество интервью со звездами российской пропаганды и поддерживал своей работой в СМИ связанную с российскими службами безопасности партию KOOS. До войны Беседин за деньги сотрудничал с российскими государственными пропагандистскими каналами.