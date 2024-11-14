Давний сотрудник кремлевской пропаганды сделал скрытую предвыборную рекламу для Тоом и Кылварта

В ходе предвыборной кампании этого года по выборам в Европарламент Яну Тоом можно было увидеть на публике вместе с Олегом Бесединым. Начиная с полномасштабного вторжения России в Украину Беседин сделал множество интервью со звездами российской пропаганды и поддерживал своей работой в СМИ связанную с российскими службами безопасности партию KOOS. До войны Беседин за деньги сотрудничал с российскими государственными пропагандистскими каналами.