ВИДЕО | В Латвии из движущейся машины выпал пассажир
В воскресенье, 10 ноября, в латвийских группах социальных сетей распространялось видео, на котором мужчина, взобравшись на крышу автомобиля, во время движения упал на дорогу. Инцидент произошел на юго-востоке Латвии - в Стабулниеки.
На видео BMW тащит на тросе по дороге разбитую Audi 80 без номеров, один из пассажиров Audi вылезает через разбитое лобовое стекло и пытается ехать на крыше движущегося автомобиля, пишет латвийский портал Delfi.
Но алкогольное опьянение или сильный встречный ветер нарушили его планы - едва усевшись, парень падает с крыши на проезжую часть, а затем по инерции катится на обочину дороги.
После этого другой пассажир дал знак водителю остановиться, и на этом сюжет заканчивается. Также в соцсетях появилась фотография „героя“, который сидит дома с перебинтованной головой.
Как сообщили пользователи соцсетей, эти парни хорошо известны местным жителям, так как „часто убегают от полиции, ездят без прав и техосмотра“.
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