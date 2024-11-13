ЧП и криминал
13.11.2024, 16:45

ВИДЕО | В Латвии из движущейся машины выпал пассажир

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

В воскресенье, 10 ноября, в латвийских группах социальных сетей распространялось видео, на котором мужчина, взобравшись на крышу автомобиля, во время движения упал на дорогу. Инцидент произошел на юго-востоке Латвии - в Стабулниеки.

На видео BMW тащит на тросе по дороге разбитую Audi 80 без номеров, один из пассажиров Audi вылезает через разбитое лобовое стекло и пытается ехать на крыше движущегося автомобиля, пишет латвийский портал Delfi.

Но алкогольное опьянение или сильный встречный ветер нарушили его планы - едва усевшись, парень падает с крыши на проезжую часть, а затем по инерции катится на обочину дороги.

После этого другой пассажир дал знак водителю остановиться, и на этом сюжет заканчивается. Также в соцсетях появилась фотография „героя“, который сидит дома с перебинтованной головой.

Мужчина выпал из автомобиля

Как сообщили пользователи соцсетей, эти парни хорошо известны местным жителям, так как „часто убегают от полиции, ездят без прав и техосмотра“.

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