ВИДЕО | Дебаты по сокращению депутатских компенсаций продолжаются. Кто-то согласен лишь на 10%(4)
Хотя осенью фракции Рийгикогу согласились, что из солидарности с народом, затягивающим пояса, следует подвергнуть сокращению и компенсации депутатских расходов, компромисс по сумме по-прежнему не найден. По словам политиков партии Eesti 200, одна партия согласна сократить из общей суммы компенсаций в 1500 евро лишь 10 процентов.
По словам председателя Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200) поступившие от парламентских партий предложения находятся в пределах от 10 до 50 процентов. В ходе обсуждения данного вопроса на сегодняшнем заседании Совета старейшин Рийгикогу решения по конкретному проценту приятно не было. По словам Хуссара, представитель Eesti 200 Марек Рейнаас не был удовлетворен предложенным компромиссом и обсуждение во фракции продолжится.
В конце октября портал Delfi писал, что одно компромиссное предложение получило поддержку по меньшей мере четырех фракций (свои фракции в Рийгикогу имеют шесть партий). По словам Хуссара, аналогичная идея обсуждается и сейчас, но он не уверен, что ее поддержка так же сильна. Он надеется, что решение о сокращении суммы компенсаций будет принято до конца года.
По словам одного человека, знакомого с ходом дискуссии, основное противостояние идет между Eesti 200 и Партией реформ, но Хуссар напрямую это не подтвердил. Delfi также побеседовал с Мареком Рейнаасом, представлявшем на обсуждении в Совете старейшин партию Eesti 200, который также не назвал конкретно ни одной партии. Но он дал понять, что наименьшего сокращения хотят так сказать „старожилы“, которые уже очень долгое время участвуют в эстонской политике и воспринимают компенсации расходов как само собой разумеещееся.
Осенью, когда был поднят вопрос о сокращении компенсаций депутатских расходов, все шесть фракций подтвердили свою поддержку этой идее. И вот уже два месяца идет поиск компромисса, суммы обсуждаются как внутри фракций, так и за общим столом.
Вопрос стоит и в том, делать ли исключения для народных избранников, работающих за пределами Таллинна. Такое предложение представили социал-демократы, по словам которых можно было бы сократить в немного большей степени компенсации депутатов из Таллинна, Харьюмаа и Рапламаа. „Потому что их транспортные расходы самые низкие, - пояснил руководитель фракции СДП Прийт Ломп. - Весной говорили о возможности сократить компенсации всех депутатов на треть. Сюда можно было бы добавить и то, что расходы депутатов Таллинна, Харьюмаа и Рапламаа урезать на две трети“.