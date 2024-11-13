13.11.2024, 14:50
В Ласнамяэ столкнулись автомобиль и автобус, один из водителей - в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
Днем в среду в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, один из водителей доставлен в больницу.
В 13:48 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кеэвисе в таллиннском Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автобус Solaris Urbino и автомобиль Škoda Octavia. За рулем автобуса Solaris Urbino находилась 51-летняя женщина.
За рулем Skoda Octavia находилась 35-летняя женщина, которую на машине скорой помощи доставили в больницу. Оба водителя были трезвы и имели права соответствующей категории. Точные обстоятельства происшествия уточняются.
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