ЧП и криминал
13.11.2024, 14:50

В Ласнамяэ столкнулись автомобиль и автобус, один из водителей - в больнице

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Днем в среду в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, один из водителей доставлен в больницу.

В 13:48 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кеэвисе в таллиннском Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автобус Solaris Urbino и автомобиль Škoda Octavia. За рулем автобуса Solaris Urbino находилась 51-летняя женщина.

За рулем Skoda Octavia находилась 35-летняя женщина, которую на машине скорой помощи доставили в больницу. Оба водителя были трезвы и имели права соответствующей категории. Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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