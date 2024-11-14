14.11.2024, 16:15
Чем закончится тяжба Prisma с торговым центром в Ласнамяэ? Долг выплачен, но осталось миллионное требование о возмещении ущерба
Prisma через суд вынуждают снова открыть закрывшийся супермаркет
ФОТО: | Delfi Meedia
Сеть Prisma, закрыв в начале года в Таллинне магазин на улице Линнамяэ, оказалась втянута в судебное разбирательство. Борьба ведется ради того, чтобы избежать процедуры банкротства, миллионного требования о возмещении ущерба и чтобы эта тема как можно меньше освещалась в СМИ, пишет издание Delfi Ärileht.
Prisma впервые закрыла в Эстонии свой магазин, который располагался в конце Ласнамяэ и был одним из самых маленьких. Однако это сделали таким образом, что теперь торговой сети приходится иметь дело в суде с миллионным требованием о возмещении ущерба и оплачивать задолженности, чтобы избежать банкротного производства. При этом всеми силами торговая сеть отчаянно старается отвлечь внимание от проблемы.
Уже подписаны?