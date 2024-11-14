Экономика
14.11.2024, 16:15

Чем закончится тяжба Prisma с торговым центром в Ласнамяэ? Долг выплачен, но осталось миллионное требование о возмещении ущерба

 
Prisma через суд вынуждают снова открыть закрывшийся супермаркет
Когда три года назад на Линнамяэ теэ, 95 открылся торговый центр, это стало большим событием для жителей столичного Ласнамяэ. Но магазин Prisma там не прижился. Закрытие магазина привело к судебной тяжбе между торговой сетью и центром.
Когда три года назад на Линнамяэ теэ, 95 открылся торговый центр, это стало большим событием для жителей столичного Ласнамяэ. Но магазин Prisma там не прижился. Закрытие магазина привело к судебной тяжбе между торговой сетью и центром.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Сеть Prisma, закрыв в начале года в Таллинне магазин на улице Линнамяэ, оказалась втянута в судебное разбирательство. Борьба ведется ради того, чтобы избежать процедуры банкротства, миллионного требования о возмещении ущерба и чтобы эта тема как можно меньше освещалась в СМИ, пишет издание Delfi Ärileht.

Prisma впервые закрыла в Эстонии свой магазин, который располагался в конце Ласнамяэ и был одним из самых маленьких. Однако это сделали таким образом, что теперь торговой сети приходится иметь дело в суде с миллионным требованием о возмещении ущерба и оплачивать задолженности, чтобы избежать банкротного производства. При этом всеми силами торговая сеть отчаянно старается отвлечь внимание от проблемы.

В начале года сеть Prisma Peremarket сообщила, что закрывает магазин в торговом центре Linnamäe в Ласамяэ. Концепция Prisma просто не заработала в открытом три года назад торговом центре. Магазин очистил полки и съехал, после чего торговый центр практически опустел.

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