Чем закончится тяжба Prisma с торговым центром в Ласнамяэ? Долг выплачен, но осталось миллионное требование о возмещении ущерба

Prisma впервые закрыла в Эстонии свой магазин, который располагался в конце Ласнамяэ и был одним из самых маленьких. Однако это сделали таким образом, что теперь торговой сети приходится иметь дело в суде с миллионным требованием о возмещении ущерба и оплачивать задолженности, чтобы избежать банкротного производства. При этом всеми силами торговая сеть отчаянно старается отвлечь внимание от проблемы.