Пропавший мужчина найден мертвым

Сообщалось, что у мужчины короткие волосы, и, возможно, он был одет в темный дождевик. В последний раз его видели передвигающимся в Килинги-Нымме.

В четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Тыну нашли мертвым.

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