14.11.2024, 14:45
Пропавший мужчина найден мертвым
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 13 ноября, полиция просила помощи в поиске 58-летнего Тыну, который пропал в Пярнумаа.
Сообщалось, что у мужчины короткие волосы, и, возможно, он был одет в темный дождевик. В последний раз его видели передвигающимся в Килинги-Нымме.
В четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Тыну нашли мертвым.
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