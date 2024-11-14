ЧП и криминал
14.11.2024, 14:45

Пропавший мужчина найден мертвым

 
Küünlad
Küünlad
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В среду, 13 ноября, полиция просила помощи в поиске 58-летнего Тыну, который пропал в Пярнумаа.

Сообщалось, что у мужчины короткие волосы, и, возможно, он был одет в темный дождевик. В последний раз его видели передвигающимся в Килинги-Нымме.

В четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Тыну нашли мертвым.

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