„Лучший способ вернуться в общество“. Работавший в таллиннской школе педофил на свободе будет находиться под контролем государства

„И самый лучший и безопасный способ сделать это — постепенное возвращение в общество, когда человек продолжает отбывать наказание в тюрьме открытого типа и находится под уголовным надзором“, — продолжил он.

В случае с Кентсом применяется второй вариант, то есть уголовный надзор. Решение Харьюского уездного суда в отношении Кентса вступило в силу в минувшую пятницу. В нем говорится, что мужчина освобожден условно-досрочно с испытательным сроком до 21 апреля 2026 года. Первые три месяца он будет находиться под электронным наблюдением.