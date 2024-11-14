14.11.2024, 10:15
„Лучший способ вернуться в общество“. Работавший в таллиннской школе педофил на свободе будет находиться под контролем государства(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Педофил Андрес Кентс (60) по решению суда вышел на свободу. Директор Таллиннской тюрьмы Ханнес Лийвак заявил, что сегодняшняя политика наказаний основана на том, что все люди возвращаются в общество.
„И самый лучший и безопасный способ сделать это — постепенное возвращение в общество, когда человек продолжает отбывать наказание в тюрьме открытого типа и находится под уголовным надзором“, — продолжил он.
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