ЧП и криминал
14.11.2024, 10:15

„Лучший способ вернуться в общество“. Работавший в таллиннской школе педофил на свободе будет находиться под контролем государства

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Все жертвы были мальчики дошкольного возраста. Двое из них посещали тот же детский сад, где после школы работал Кентс.
Все жертвы были мальчики дошкольного возраста. Двое из них посещали тот же детский сад, где после школы работал Кентс.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Педофил Андрес Кентс (60) по решению суда вышел на свободу. Директор Таллиннской тюрьмы Ханнес Лийвак заявил, что сегодняшняя политика наказаний основана на том, что все люди возвращаются в общество.

„И самый лучший и безопасный способ сделать это — постепенное возвращение в общество, когда человек продолжает отбывать наказание в тюрьме открытого типа и находится под уголовным надзором“, — продолжил он.

В случае с Кентсом применяется второй вариант, то есть уголовный надзор. Решение Харьюского уездного суда в отношении Кентса вступило в силу в минувшую пятницу. В нем говорится, что мужчина освобожден условно-досрочно с испытательным сроком до 21 апреля 2026 года. Первые три месяца он будет находиться под электронным наблюдением.

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