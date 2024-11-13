Специалист рассказывает, как стать миллионером, имея всего 2000 евро(3)
Чем раньше вы начнете инвестировать и позволите деньгам расти, тем больше окажутся заработанные суммы. Руководитель отдела частного банкинга Coop Pank Карел Парве и соучредитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк дают советы о том, как начать экономить и инвестировать и как стать миллионером, стартовав всего с 2000 евро.
Наличие сбережений обеспечивает чувство безопасности, позволяющее справиться с непредвиденными ситуациями. „Долгосрочные же сбережения также создают комфортную основу для выхода на пенсию“, - отметил Карел Парве, руководитель отдела частного банкинга Coop Pank Карел Парве.
Соучредитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк также подчеркнул важность раннего начала накоплений, что гарантирует лучшие возможности в будущем.
„Если в первый год жизни ребенка вы вложите 2000 евро в индексный фонд широкого охвата, к моменту его выхода на пенсию с учетом средней доходности накопления вырастут до миллиона евро. Даже с поправкой на инфляцию миллион евро в будущем все равно будет большой суммой, которая поможет обеспечить комфортную жизнь и в пожилом возрасте“, - привел пример Сокк. Он также инвестировал от имени своей дочери с момента рождения ребенка, поставив перед собой цель в какой-то момент сделать ее миллионером благодаря сложным процентам.
„Чем раньше вы начнете инвестировать и использовать эффект сложных процентов, тем выше вероятность того, что вы достигнете миллиона евро. Если вы начинаете в 20 лет, для этого придется вложить 14 000 евро, а в 40 лет инвестировать нужно будет уже 100 000“, - объяснил он.
Начните с погашения кредитов с высокими процентами
Чтобы начать накопления, по мнению экспертов, следует сначала пересмотреть текущие долговые обязательства и по возможности погасить кредиты с высокими процентами. „С другой стороны, обычно нецелесообразно досрочно возвращать жилищный кредит, поскольку процентная маржа по нему довольно низкая, и, инвестируя эти средства при среднем уровне доходности рынка, можно получить больший доход, чем при уменьшении остатка по жилищному кредиту“, - отметил Сокк.
Безопаснее всего накапливать на депозитах с низким уровнем риска
После того, как дорогие кредиты будут погашены, эксперты по инвестициям рекомендуют рассмотреть различные сберегательные продукты, которые помогут выработать привычку не тратить оставшиеся в конце месяца деньги, а откладывать их на случай, когда они вам действительно понадобятся. Срочные вклады и различные ликвидные накопительные продукты выручат как в случае непредвиденных расходов, так и в достижении определенных целей, будь то поездка, покупка нового компьютера или ремонт жилья.
Сегодня на свои деньги можно получить хорошие проценты, которые выше инфляции, то есть деньги со временем увеличивают стоимость. Банковские вклады также гарантированы государством в размере до 100 000 евро, а это значит, что риски очень низкие и такие накопления подходят для всех и каждого.
Пересмотрите свои II и III пенсионные ступени, чтобы воспользоваться налоговыми льготами
После депозитов одним из лучших способов долгосрочных сбережений и инвестиций являются II и III пенсионные ступени. Оба варианта – наиболее эффективный с точки зрения налогообложения способ ежемесячного и долгосрочного накопления и приумножения денег.
Выплаты во II ступень поступают еще до уплаты подоходного налога, а значит, накопленные там деньги могут сразу же начать полноценно приумножать богатство. Выплаты во II ступень производятся двумя частями: одну часть вносит работник из своей брутто-зарплаты, а другую часть добавляет государство. „При этом до конца ноября можно подать заявки на увеличение собственного вклада работника с нынешних 2% до 4% или 6%, в зависимости от собственных возможностей и пожеланий. Это означает, что вторая ступень сможет расти еще быстрее, чем раньше, и к пенсионному возрасту поможет создать гораздо более надежную систему защиты, позволяющую наслаждаться жизнью“, - сказал Парве.
Выплаты в III ступень каждый человек полностью осуществляет сам, но здесь также имеется большая налоговая выгода, поскольку за внесенные в III ступень средства можно потребовать возврата подоходного налога. По словам Парве, с налоговой скидкой в III ступень можно перевести 15% брутто-зарплаты, но не более 6000 евро. „Если вы в этом году переведете в III ступень, например, 3000 евро, то после подачи декларации о доходах получите обратно от государства 600 евро. Кроме того, вложенные в III ступень деньги растут так же, как и другие инвестиции в ценные бумаги“, - объяснил руководитель отдела частного банкинга Coop Pank.
В случае обеих ступеней вместо активно управляемых фондов с высокой платой за управление и низкой доходностью целесообразнее отдать предпочтение индексным фондам, которые исторически предлагали более высокие доходы и где плата за управление значительно ниже.
При наличии излишков денег, задумайтесь об индексных фондах
С помощью депозитов, а также II и III пенсионных ступеней можно создать себе мощную финансовую поддержку, способную помочь в достижении как краткосрочных, так и долгосрочных целей и придающую вам уверенность. По мнению экспертов, следующим шагом после этого может быть рассмотрение использования пассивных индексных фондов.
Преимуществом инвестирования в индексные фонды является эффективное управление рисками и значительно большая пассивность по сравнению с отдельными акциями. В одном индексном фонде могут быть сотни и тысячи компаний из разных секторов и стран, что существенно снижает риски, связанные с одной компанией, отраслью или регионом. Наиболее распространенными индексными фондами являются те, которые покупают акции публично торгуемых компаний по всему миру и 500 крупнейших компаний США – соответственно, индексы All World и S&P 500.
Больше азарта, но и риска
У большинства людей, как правило, нет реальной необходимости инвестировать в отдельные акции, поскольку это требует обширной предварительной работы и анализа каждой компании. Вы также должны быть активно осведомлены о результатах деятельности компании, специфике сектора и общей ситуации на рынке. Все это требует активной работы и времени.
Если же есть интерес и деньги, вы можете выгодно инвестировать в отдельные акции посредством ряда платформ. По мнению экспертов, при инвестировании в отдельные акции на начальном этапе стоит выбирать меньшие суммы, чтобы снизить риски и дать себе время на обучение.
При этом всегда следует помнить о налогах. В случае использования депозитов, а также II и III пенсионных ступеней доходы и льготы автоматически вносятся в декларацию о доходах. В случае же отдельных инвестиций следует проверить, можно ли – и каким именно образом – максимально легко перенести сведения о полученном доходе в декларацию. Информацию, касающуюся отечественных предприятий, часто можно передать парой щелчков мыши.
Ради лучшего будущего не обязательно начинать с больших сумм, но важно начать действовать как можно раньше. Для получения первого опыта достаточно нескольких десятков евро, которые можно положить на депозит, вложить в III ступень, либо в индексный фонд широкого охвата.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 200 000 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим собственником банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.