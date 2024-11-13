Специалист рассказывает, как стать миллионером, имея всего 2000 евро

После того, как дорогие кредиты будут погашены, эксперты по инвестициям рекомендуют рассмотреть различные сберегательные продукты, которые помогут выработать привычку не тратить оставшиеся в конце месяца деньги, а откладывать их на случай, когда они вам действительно понадобятся. Срочные вклады и различные ликвидные накопительные продукты выручат как в случае непредвиденных расходов, так и в достижении определенных целей, будь то поездка, покупка нового компьютера или ремонт жилья.

Чтобы начать накопления, по мнению экспертов, следует сначала пересмотреть текущие долговые обязательства и по возможности погасить кредиты с высокими процентами. „С другой стороны, обычно нецелесообразно досрочно возвращать жилищный кредит, поскольку процентная маржа по нему довольно низкая, и, инвестируя эти средства при среднем уровне доходности рынка, можно получить больший доход, чем при уменьшении остатка по жилищному кредиту“, - отметил Сокк.

„Чем раньше вы начнете инвестировать и использовать эффект сложных процентов, тем выше вероятность того, что вы достигнете миллиона евро. Если вы начинаете в 20 лет, для этого придется вложить 14 000 евро, а в 40 лет инвестировать нужно будет уже 100 000“, - объяснил он.

„Если в первый год жизни ребенка вы вложите 2000 евро в индексный фонд широкого охвата, к моменту его выхода на пенсию с учетом средней доходности накопления вырастут до миллиона евро. Даже с поправкой на инфляцию миллион евро в будущем все равно будет большой суммой, которая поможет обеспечить комфортную жизнь и в пожилом возрасте“, - привел пример Сокк. Он также инвестировал от имени своей дочери с момента рождения ребенка, поставив перед собой цель в какой-то момент сделать ее миллионером благодаря сложным процентам.

Сегодня на свои деньги можно получить хорошие проценты, которые выше инфляции, то есть деньги со временем увеличивают стоимость. Банковские вклады также гарантированы государством в размере до 100 000 евро, а это значит, что риски очень низкие и такие накопления подходят для всех и каждого.

Пересмотрите свои II и III пенсионные ступени, чтобы воспользоваться налоговыми льготами

После депозитов одним из лучших способов долгосрочных сбережений и инвестиций являются II и III пенсионные ступени. Оба варианта – наиболее эффективный с точки зрения налогообложения способ ежемесячного и долгосрочного накопления и приумножения денег.

Выплаты во II ступень поступают еще до уплаты подоходного налога, а значит, накопленные там деньги могут сразу же начать полноценно приумножать богатство. Выплаты во II ступень производятся двумя частями: одну часть вносит работник из своей брутто-зарплаты, а другую часть добавляет государство. „При этом до конца ноября можно подать заявки на увеличение собственного вклада работника с нынешних 2% до 4% или 6%, в зависимости от собственных возможностей и пожеланий. Это означает, что вторая ступень сможет расти еще быстрее, чем раньше, и к пенсионному возрасту поможет создать гораздо более надежную систему защиты, позволяющую наслаждаться жизнью“, - сказал Парве.

Выплаты в III ступень каждый человек полностью осуществляет сам, но здесь также имеется большая налоговая выгода, поскольку за внесенные в III ступень средства можно потребовать возврата подоходного налога. По словам Парве, с налоговой скидкой в III ступень можно перевести 15% брутто-зарплаты, но не более 6000 евро. „Если вы в этом году переведете в III ступень, например, 3000 евро, то после подачи декларации о доходах получите обратно от государства 600 евро. Кроме того, вложенные в III ступень деньги растут так же, как и другие инвестиции в ценные бумаги“, - объяснил руководитель отдела частного банкинга Coop Pank.