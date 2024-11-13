Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин рассказал об опыте Эстонии на международном форуме по вопросам образования
На международной встрече экспертов в области образования, Helsinki Education Capital Event, которая проходит с 12 по 14 ноября, Эстонию представляет вице-мэр Таллинна Алексей Яшин. В своем выступлении он рассказал о текущей реформе образования в Эстонии и поделился опытом Таллинна.
Основное внимание Алексей Яшин уделил ключевым темам реформы образования в Эстонии. Одним из наиболее значимых событий этого года стал переход на обучение на эстонском языке, направленный на обеспечение равных возможностей для всех учеников и укрепление их языковых навыков с начальных классов. В своей речи вице-мэр Таллинна выделил проблему сегрегации, которая стала специфическим вызовом для столичной системы образования. Она обусловлена социально-экономическими и языковыми различиями среди учеников. Для решения этой задачи город разрабатывает меры по созданию инклюзивной учебной среды, которая обеспечит равные возможности для всех учащихся, независимо от их происхождения.
Яшин подчеркнул, что усилия Таллинна и Эстонии в этом направлении перекликаются с основным посылом выступления министра образования Финляндии Андерса Адлеркройца, который акцентировал внимание на необходимости обновления финской образовательной системы для успешного ответа на вызовы будущего, особенно в начальной школе и в работе по уменьшению социальной и образовательной сегрегации. „Эстония всегда ориентировалась на опыт Финляндии при создании своей образовательной системы, поэтому обе страны известны своими сильными образовательными моделями, – сказал Яшин. – Несмотря на различия в подходах, нас объединяет общее стремление всесторонне поддерживать учеников и педагогов, подготавливая их к жизни в стремительно меняющемся мире“.
На форуме также обсудили результаты тестов PISA, которые выявили различия между Эстонией и Финляндией в аспектах благополучия и самооценки учащихся. Хотя финские школьники демонстрируют высокие академические результаты, их самооценка и и удовлетворенность школой остаются низкими. В ответ на это Финляндия предпринимает шаги по созданию более поддерживающей и позитивной учебной среды. Яшин отметил и усилия Эстонии по улучшению академических показателей и общего благополучия учащихся на международном уровне, подчеркнув, что более низкие результаты у учащихся, для которых эстонский не является родным языком, сужают их образовательные и карьерные возможности. „В Эстонии уделяется все больше внимания благополучию и душевному здоровью учеников, чтобы сбалансировать академические ожидания и повысить удовлетворенность школьной жизнью“, – добавил он.
Вице-мэр Таллинна представил запланированные в Эстонии реформы, такие как повышение возраста обязательного обучения и реформирование профессионального образования, которые направлены на улучшение подготовки молодежи к рынку труда и снижение уровня безработицы среди молодых людей. Он затронул вопросы подготовки новых педагогов и обновления карьерной модели, которая поддержит профессиональный рост учителей и укрепит стабильность в школах. Для Таллинна приоритетными задачами остаются сокращение образовательной и социальной сегрегации, а также переход на обучение на эстонском языке, на что государство и город выделяют значительные ресурсы. В ближайшие годы особую значимость приобретет интеграция искусственного интеллекта (AI) в систему образования, с акцентом на создание новой ценности, а не на введение ограничений.
Программа Helsinki Education Capital, инициированная Департаментом образования Хельсинки, направлена на развитие и обновление образовательной системы города. В ее рамках международные и финские эксперты в области образования обсуждают будущее школ и делятся передовыми практиками и инновационными решениями.
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