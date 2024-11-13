Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин рассказал об опыте Эстонии на международном форуме по вопросам образования

Основное внимание Алексей Яшин уделил ключевым темам реформы образования в Эстонии. Одним из наиболее значимых событий этого года стал переход на обучение на эстонском языке, направленный на обеспечение равных возможностей для всех учеников и укрепление их языковых навыков с начальных классов. В своей речи вице-мэр Таллинна выделил проблему сегрегации, которая стала специфическим вызовом для столичной системы образования. Она обусловлена социально-экономическими и языковыми различиями среди учеников. Для решения этой задачи город разрабатывает меры по созданию инклюзивной учебной среды, которая обеспечит равные возможности для всех учащихся, независимо от их происхождения.

Яшин подчеркнул, что усилия Таллинна и Эстонии в этом направлении перекликаются с основным посылом выступления министра образования Финляндии Андерса Адлеркройца, который акцентировал внимание на необходимости обновления финской образовательной системы для успешного ответа на вызовы будущего, особенно в начальной школе и в работе по уменьшению социальной и образовательной сегрегации. „Эстония всегда ориентировалась на опыт Финляндии при создании своей образовательной системы, поэтому обе страны известны своими сильными образовательными моделями, – сказал Яшин. – Несмотря на различия в подходах, нас объединяет общее стремление всесторонне поддерживать учеников и педагогов, подготавливая их к жизни в стремительно меняющемся мире“.