13.11.2024, 12:45
Жуткий результат рейда: только один школьный автобус отвечал требованиям, некоторые сразу сняли с маршрута
ФОТО: TEET MALSROOS | ÕHTULEHT
Транспортный департамент и полиция провели на прошлой неделе в Тартумаа совместный рейд, результаты которого вызывают оторопь: из 18 проверенных школьных автобусов только один отвечал требованиям.
„Ситуация на самом деле довольно удручающая“, - прокомментировал результаты рейда начальник отдела надзора Транспортного департамента Карл Тийтсон.
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