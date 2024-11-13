ЧП и криминал
13.11.2024, 12:45

Жуткий результат рейда: только один школьный автобус отвечал требованиям, некоторые сразу сняли с маршрута

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: TEET MALSROOS | ÕHTULEHT

Транспортный департамент и полиция провели на прошлой неделе в Тартумаа совместный рейд, результаты которого вызывают оторопь: из 18 проверенных школьных автобусов только один отвечал требованиям.

„Ситуация на самом деле довольно удручающая“, - прокомментировал результаты рейда начальник отдела надзора Транспортного департамента Карл Тийтсон.

Хотя ошибки, представляющие угрозу безопасности детей и других участников дорожного движения, составляли меньшинство среди выявленных, они все равно являются серьезными.

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