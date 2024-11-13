Полиция два раза за день отстраняла 74-летнего мужчину от вождения. Экспертиза установила, что ему вообще нельзя садиться за руль

Во вторник, 12 ноября, после 7 часов утра на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, когда грузовой автомобиль Scania с прицепом на некрутом правом повороте отклонился влево и врезался в металлическое ограждение между полосами. В результате столкновения у грузовика сломался передний мост и топливный бак, он остановился посередине полосы движения, полностью перекрыв движение в направлении Тарту. В результате аварии никто не пострадал, но спасательные и очистные работы в этом районе заняли несколько часов.

По словам руководителя группы по расследованию дорожно-транспортных преступлений Тартуского отделения полиции Ааре Сульга, медики осмотрели 74-летнего водителя и предположили, что во время вождения у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем. „Странную манеру вождения мужчины подтвердил и водитель ехавшего позади него автомобиля. По его словам, автопоезд то отклонялся влево, то вправо, двигался по дороге с неравномерной скоростью, попеременно то замедляясь, то ускоряясь“, — сказал Сульг. Поскольку медики усомнились в состоянии здоровья мужчины, полицейские отстранили его от вождения и начали производство.

К сожалению, утренним инцидентом дело не ограничилось.