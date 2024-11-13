Полиция два раза за день отстраняла 74-летнего мужчину от вождения. Экспертиза установила, что ему вообще нельзя садиться за руль(6)
Вчера в Южной Эстонии полиция дважды отстраняла от вождения одного пожилого водителя. Мужчину доставили на экспертизу, которая подтвердила, что по состоянию здоровья за рулем ему находиться нельзя.
Во вторник, 12 ноября, после 7 часов утра на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, когда грузовой автомобиль Scania с прицепом на некрутом правом повороте отклонился влево и врезался в металлическое ограждение между полосами. В результате столкновения у грузовика сломался передний мост и топливный бак, он остановился посередине полосы движения, полностью перекрыв движение в направлении Тарту. В результате аварии никто не пострадал, но спасательные и очистные работы в этом районе заняли несколько часов.
По словам руководителя группы по расследованию дорожно-транспортных преступлений Тартуского отделения полиции Ааре Сульга, медики осмотрели 74-летнего водителя и предположили, что во время вождения у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем. „Странную манеру вождения мужчины подтвердил и водитель ехавшего позади него автомобиля. По его словам, автопоезд то отклонялся влево, то вправо, двигался по дороге с неравномерной скоростью, попеременно то замедляясь, то ускоряясь“, — сказал Сульг. Поскольку медики усомнились в состоянии здоровья мужчины, полицейские отстранили его от вождения и начали производство.
К сожалению, утренним инцидентом дело не ограничилось.
„Немногим после двух дня в полицию вновь поступило сообщение из волости Пыльтсамаа о водителе с подозрительной манерой вождения, автомобиль которого петлял по дороге. Полицейский патруль обнаружил машину в Каликюла, и за рулем оказался тот же пожилой мужчина, который утром устроил аварию, парализовавшую движение. На этот раз мужчина ехал на своем личном автомобиле, на котором он отправился после обеда домой. Мужчину вновь отстранили от движения. На этот раз его уже доставили в медицинское учреждение для проверки годности к участию в дорожном движении. Эксперт оценил, что здоровье мужчины не позволяет ему управлять транспортным средством. После медицинского обследования он был передан на попечение родственникам, которые благополучно доставили домой и его автомобиль“, — пояснил Сульг.
Информация о пожилом водителе, который несколько раз подверг на дороге опасности себя и окружающих, была передана Департаменту транспорта и семейному врачу мужчины для оценки его пригодности к вождению и принятия решения о судьбе его водительских прав. Действующая справка о состоянии здоровья у мужчины имеется.
Сульг пояснил, что хотя профессиональные водители должны проходить медицинское обследование каждые пять лет, вчерашний инцидент стал тревожным звонком для всех работодателей. „Пожалуйста, оцените непредвзято способности, компетентность и способности ваших работников выполнять их обязанности. Прежде всего это касается пожилых людей, здоровье которых может существенно измениться всего за несколько месяцев. При этом особенно внимательными должны быть руководители компаний, сотрудники которых ежедневно участвуют в дорожном движении, будь то перевозка пассажиров или грузов. Тяжелые машины в движении сами по себе являются источником большей опасности, и если ими управляют люди, состояние здоровья которых уже не позволяет это делать, то легко могут произойти аварии“, — подчеркнул полицейский.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.