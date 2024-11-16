Что делать, если валидаторы в таллиннском транспорте отключены? Могут ли оштрафовать пассажиров за проезд без билета?
В редакцию RusDelfi поступило письмо от обеспокоенной читательницы с вопросом: как действовать в общественном транспорте Таллинна, если валидаторы не работают? Ждать, когда они включатся? Сообщить водителю? Или просто воздержаться от поездки?
Валидаторы установлены у всех дверей общественного транспорта. Гостям столицы необходимо оплатить билет с помощью банковской карты при входе, а жителям – активировать бесплатный проезд на персонализированной проездной карте. При проверке следует предъявить карту сотруднику муниципальной полиции, вместе с документом, удостоверяющим личность.
Если валидаторы в общественном транспорте не работают, то купить или активировать билет действительно невозможно.
Руководитель группы по проверке билетов Лийви Хенн уверяет, что сотрудники Муниципальной полиции не проводят проверку билетов в общественном транспорте, где валидаторы не работают. „В случае неисправности валидаторов мы сообщаем об этом водителю общественного транспорта, – комментирует он для RusDelfi. – Пассажиры не несут ответственности за то, что у них нет возможности купить билет или активировать право на бесплатный проезд“.
В этом случае гости столицы едут без билета, а жители Таллинна – с неактивированной проездной картой. „При таких обстоятельствах наши сотрудники никого не наказывают за проезд без билета“, – заверяет Хенн.
Поездку также не должны регистрировать:
дети дошкольного возраста
сопровождающий ребенка младше 3 лет
ребенок с ограниченными возможностями и его сопровождающий
лицо в возрасте 19 лет и старше c глубокой степенью инвалидности и его сопровождающий
лицо с глубокими или тяжелыми нарушениями зрения и его сопровождающий
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
репрессированный и приравненное к нему лицо
лицо в возрасте 65 лет и старше, чьим местом жительства, согласно данным Регистра народонаселения, является Эстонская Республика
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