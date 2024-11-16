Что делать, если валидаторы в таллиннском транспорте отключены? Могут ли оштрафовать пассажиров за проезд без билета?

Валидаторы установлены у всех дверей общественного транспорта. Гостям столицы необходимо оплатить билет с помощью банковской карты при входе, а жителям – активировать бесплатный проезд на персонализированной проездной карте. При проверке следует предъявить карту сотруднику муниципальной полиции, вместе с документом, удостоверяющим личность.

Если валидаторы в общественном транспорте не работают, то купить или активировать билет действительно невозможно.

Руководитель группы по проверке билетов Лийви Хенн уверяет, что сотрудники Муниципальной полиции не проводят проверку билетов в общественном транспорте, где валидаторы не работают. „В случае неисправности валидаторов мы сообщаем об этом водителю общественного транспорта, – комментирует он для RusDelfi. – Пассажиры не несут ответственности за то, что у них нет возможности купить билет или активировать право на бесплатный проезд“.

В этом случае гости столицы едут без билета, а жители Таллинна – с неактивированной проездной картой. „При таких обстоятельствах наши сотрудники никого не наказывают за проезд без билета“, – заверяет Хенн.

Поездку также не должны регистрировать:

дети дошкольного возраста

сопровождающий ребенка младше 3 лет

ребенок с ограниченными возможностями и его сопровождающий

лицо в возрасте 19 лет и старше c глубокой степенью инвалидности и его сопровождающий

лицо с глубокими или тяжелыми нарушениями зрения и его сопровождающий

участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

репрессированный и приравненное к нему лицо

лицо в возрасте 65 лет и старше, чьим местом жительства, согласно данным Регистра народонаселения, является Эстонская Республика

Если вы обнаружили неисправный валидатор, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 611 8000 или по электронной почте: info@pilet.ee. Сообщая о поломке, уточните: все ли валидаторы были сломаны или только один,

номер единицы общественного транспорта или линии,

время отправления с остановки и направление

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить