Новости Эстонии
16.11.2024, 20:40

Что делать, если валидаторы в таллиннском транспорте отключены? Могут ли оштрафовать пассажиров за проезд без билета?

 
Зеленый индикатор — билет или льгота действительны, остаток средств отображается на экране
Зеленый индикатор — билет или льгота действительны, остаток средств отображается на экране
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

В редакцию RusDelfi поступило письмо от обеспокоенной читательницы с вопросом: как действовать в общественном транспорте Таллинна, если валидаторы не работают? Ждать, когда они включатся? Сообщить водителю? Или просто воздержаться от поездки?

Валидаторы установлены у всех дверей общественного транспорта. Гостям столицы необходимо оплатить билет с помощью банковской карты при входе, а жителям – активировать бесплатный проезд на персонализированной проездной карте. При проверке следует предъявить карту сотруднику муниципальной полиции, вместе с документом, удостоверяющим личность.

Если валидаторы в общественном транспорте не работают, то купить или активировать билет действительно невозможно.

Руководитель группы по проверке билетов Лийви Хенн уверяет, что сотрудники Муниципальной полиции не проводят проверку билетов в общественном транспорте, где валидаторы не работают. „В случае неисправности валидаторов мы сообщаем об этом водителю общественного транспорта, – комментирует он для RusDelfi. – Пассажиры не несут ответственности за то, что у них нет возможности купить билет или активировать право на бесплатный проезд“.

В этом случае гости столицы едут без билета, а жители Таллинна – с неактивированной проездной картой. „При таких обстоятельствах наши сотрудники никого не наказывают за проезд без билета“, – заверяет Хенн.

Жители Таллинна, учащиеся (до 19 лет включительно) и лица 65 лет и старше (зарегистрированное место жительства – Эстонская Республика) могут пользоваться общественным транспортом Таллинна бесплатно

Поездку также не должны регистрировать:

  • дети дошкольного возраста

  • сопровождающий ребенка младше 3 лет

  • ребенок с ограниченными возможностями и его сопровождающий

  • лицо в возрасте 19 лет и старше c глубокой степенью инвалидности и его сопровождающий

  • лицо с глубокими или тяжелыми нарушениями зрения и его сопровождающий

  • участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

  • репрессированный и приравненное к нему лицо

  • лицо в возрасте 65 лет и старше, чьим местом жительства, согласно данным Регистра народонаселения, является Эстонская Республика

Если вы обнаружили неисправный валидатор, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 611 8000 или по электронной почте: info@pilet.ee.

Сообщая о поломке, уточните:

  • все ли валидаторы были сломаны или только один,

  • номер единицы общественного транспорта или линии,

  • время отправления с остановки и направление

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