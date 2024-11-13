„1000 дней войны, 1000 теплых домов“: Эстонский совет помощи беженцам открыл сбор пожертвований для семей, проживающих вблизи линии фронта

„19 ноября исполняется 1000 дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Не осталось никого, кого бы в Украине не затронула война, но особенно тяжело приходится тем, кто живет в районах, наиболее пострадавших от войны“, - сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам. „Приход зимы еще больше усложнит положение семей, пострадавших от войны, поскольку нападения на дома, системы отопления и электроснабжения продолжаются. Вот почему пожертвования имеют решающее значение, чтобы помочь этим семьям пережить холодную зиму“, - добавил Янсон.

Этой зимой полученные в рамках кампании средства Эстонский совет помощи беженцам направит на поддержку семей в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где доступ к основным услугам постоянно нарушен, и поэтому многие люди не могут держать свои дома в тепле в холодное время года. Цель кампании – поддержать как минимум тысячу прифронтовых домохозяйств в покрытии расходов на отопление. При поддержке Эстонского совета помощи беженцам семьи, пострадавшие от войны, смогут приобрести отопительные материалы или оплатить счета за отопление. Поддержка предназначена на весь отопительный период.

В рамках кампании Эстонский совет помощи беженцам приглашает всех желающих зажечь 1000 свечей в поддержку Украины 19 ноября с 17:00 до 21:00 на площади Вабадузе. На мероприятии, которое начнется в 18 часов, выступят руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Оксана Пузикова, представитель проживающих в Эстонии украинцев, и посол Украины Максим Кононенко. Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook .

Пожертвования можно сделать на сайте Эстонского совета помощи беженцам или позвонив на соответствующий благотворительный номер:

900 38 02 – 10€

900 38 03 – 50€

Помогите семьям в Украине пережить зиму в военное время!