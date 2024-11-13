Теперь в платежной системе Maksekeskus можно платить с помощью счета Wise

„В Wise мы ежедневно работаем над тем, чтобы помимо быстрых, простых и экономичных денежных переводов у наши клиентов появлялось все больше возможностей оплачивать покупки с помочью карточки или счета Wise. Сегодня Wise - привычный и распространенный способ оплаты во многих странах, и особенно приятно, что теперь это доступно и на родине Wise“, - отметил директор Wise по Европе Ларс Трунин.

Например, картой или счетом Wise можно оплачивать покупки и услуги в в таких местах, как Selver, Confido, Ticketer и NS King. Список этот далеко не полный - платить со счета Wise можно везде, где используется платежное решение Maksekeskus.

По словам генерального директора Maksekeskus Иварса Эрдманиса, присоединение Wise к системе дает клиентам больше гибкости и выбора. „Нашими решениями для оплаты и доставки ежемесячно пользуются более 5000 интернет-магазинов – от крупных торговых сетей до небольших компаний, при этом оплачивать товары и услуги можно как онлайн, так и в обычных магазинах. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам больше возможностей, и что Wise, компания с эстонскими корнями, теперь также входит в число наших платежных решений“, - сказал он.

Счет Wise могут использовать как частные лица, так и компании, а средства на счете можно держать в более чем 40 валютах. Счет Wise позволяет делать быстрые и недорогие международные переводы. Также при оплате за границей с карты или счета Wise клиенты экономят на комиссиях, так как в Wise нет скрытых комиссий за операции, как в некоторых обычных банках.

„Цель Wise - упрощать жизнь людей, делая международные платежи удобными и доступными. Мы рады в сотрудничестве с Maksekeskus предоставить эту возможность и клиентам в Эстонии, став частью местной торговли“, - добавил Ларс Трунин.

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