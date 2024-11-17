„Это безумие!“ Все больше собирающихся в центре Таллинна молодых людей носят с собой ножи

Другой молодой человек взял свой смартфон и зачитал, как долго он остается „чистым“ от самоповреждений. „Я чист шесть дней, 23 часа, 37 минут и пять секунд“. Он признался, что не режет себе руки, чтобы не увидела мать, а режет другие части тела.

„Сегодня я немного перегнул палку. Я пытаюсь бросить вообще, но это относительно сложно. Это очень затягивает“.

Журналисты повстречали молодых людей из Палдиски, Маарду, Копли, Кейла. Большинству из них 13-15 лет, и они говорят, что ничем особо после школы не занимаются. Но были и более серьезные случаи, например, молодой человек, который совсем недавно повредил себя. У него были забинтованы обе руки, и сквозь повязки сочилась кровь.

„По статистике, десять процентов молодых людей в парке относятся к группе риска, — сказала вице-мэр Таллинна по ночной жизни Наталие Метс. — Это может означать, что человек имеет сложный социальный или экономический бэкграунд“.

„Как правило, дети говорят, что переночуют у друзей. А потом оказывается, что молодой человек на самом деле сказал родителю не совсем правду“, — добавила Мерекиви.

„Мы просто общаемся с ними, интересуемся, чтобы узнать, как у них на самом деле дела. Бывают случаи, когда родители не знают, с кем находятся их дети. Как они проводят свободное время“, — рассказала руководитель кесклиннаской группы Департамента полиции и погранохраны Лийса Мерекиви.

Помимо полиции молодежь в центре столицы контролируют сотрудники охранных предприятий и мобильные молодежные работники департамента образования. Зачастую родители понятия не имеют, где их дети проводят время в столь поздний час..

Так называемый Бермудский треугольник — Мусумаэ (McDonalds на Виру), парк Таммсааре и сад Канути — привлекает молодых людей из Палдиски, Маарду, Кейла и других мест за пределами города. Каждый день в полицию поступает как минимум два сообщения о том, что кто-то размахивает ножом или ведет себя опасно.

Оба молодых человека посещают психолога, учатся бороться со своими эмоциями и находят утешение в самоповреждении.

Молодежные тусовки не были бы проблемой, если бы в последнее время не стало модным носить в кармане нож. За последние семь лет у детей в школах Эстонии и на ближайших территориях было изъято 113 единиц оружия или предметов, похожих на оружие, в том числе 12 в этом году. В большинстве случаев речь идет о ножах или игрушечных пистолетах, но в одну из школ однажды принесли и настоящее огнестрельное оружие, в котором не было патронов.

Единственный на сегодняшний день в стране случай школьной стрельбы произошел в школе Паалалинна в Вильянди. В портфеле убившего учителя мальчика полиция обнаружила нож еще за шесть месяцев до трагического события.

„Мы получаем каждый день по два звонка, когда люди тем или иным образом вынимали нож. С помощью него угрожают, с помощью него нападают, — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. — Это безумие! Но люди, страдающие зависимостью – злоупотребляющие алкоголем, склонные к насилию – утверждают, что покупают нож для самообороны. Жизнь показывает другое. Скорее, с помощью этих ножей нападают“.

Популярности ножам добавляет большой ассортимент и низкая цена (например, можно купить нож всего за три евро). На просторах интернета легко найти ножи разного дизайна и расцветки, что делает их привлекательным аксессуаром для молодежи.

Тамбре совершенно не в восторге от такой тенденции и рекомендует оставлять ножи дома. „Чтобы защитить себя ножом, нужно находиться очень близко к другому человеку. По сути, в личном пространстве человека. При этом последствия такой защиты могут быть смертельными“.

Если посмотреть на хранящееся в бюро судебно-медицинской экспертизы холодное оружие, изъятое на улицах, то там действительно можно найти яркие и украшенные модели. Большинство молодых людей, болтающихся по городским паркам, не опасны и могут не иметь при себе ножа. Но, слоняясь таким образом по улицам, они могут случайно столкнуться с тем, у кого нож есть.

Если кому-то действительно нужно защищать себя, то лучше приобрести для этих целей газовый баллончик. „Это гораздо более безопасно и надежнее. Вы сможете вмешаться уже издалека. Тем не менее, всегда лучше отступить, позвонить по номеру 112 и вызвать на помощь полицию“, — рекомендовал Тамбре.

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