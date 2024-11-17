Госсуд встал на сторону осужденного уголовника в вопросе сокрытия информации

Скорее всего, возможность прочитать в Riigi Teataja, как уездные и окружные суды разрешают ходатайства об освобождении из тюрьмы осужденных, исчезнет.

До сих пор соответствующие судебные решения публиковались в Riigi Teataja выборочно и в случайном порядке после их вступления в силу. Тем не менее, это было важным источником информации для прессы и общественности, прежде всего, о госизменниках, убийцах и сексуальных преступниках.

На прошлой неделе Государственный суд занял позицию, согласно которой решения судов первой и второй инстанции о досрочном освобождении или об отказе в освобождении не подлежат публикации в Riigi Teataja, поскольку это не предусмотрено Пенитенциарным кодексом.

„В ситуации, когда постановления все же были обнародованы, по требованию осужденного их нужно удалить из компьютерной сети“, - постановил Государственный суд.

Создающую прецедент победу одержал Айво (46 лет), который неоднократно был осужден за преступления насильственного характера. Мужчине не понравилось, что Riigi Teataja обнародовал информацию об отказе ему судом в досрочном освобождении.

При этом Госсуд не считает, что подобные решения вообще не должны публиковаться, просто порядок их публикации должен быть четко прописан в законе.

Судьи Госсуда Ханнес Кирис, Пааво Рандма и Хейли Сепп добавляют: „При необходимости законодатель может за счет других нормативных актов расширить круг подлежащих обнародованию судебных решений, в которых общественность может иметь оправданный интерес“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить