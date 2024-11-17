Госсуд встал на сторону осужденного уголовника в вопросе сокрытия информации
Осужденный за насилие преступник создал серьезный прецедент по закрытию судебной информации, пишет Eesti Eskpress.
Скорее всего, возможность прочитать в Riigi Teataja, как уездные и окружные суды разрешают ходатайства об освобождении из тюрьмы осужденных, исчезнет.
До сих пор соответствующие судебные решения публиковались в Riigi Teataja выборочно и в случайном порядке после их вступления в силу. Тем не менее, это было важным источником информации для прессы и общественности, прежде всего, о госизменниках, убийцах и сексуальных преступниках.
На прошлой неделе Государственный суд занял позицию, согласно которой решения судов первой и второй инстанции о досрочном освобождении или об отказе в освобождении не подлежат публикации в Riigi Teataja, поскольку это не предусмотрено Пенитенциарным кодексом.
„В ситуации, когда постановления все же были обнародованы, по требованию осужденного их нужно удалить из компьютерной сети“, - постановил Государственный суд.
Создающую прецедент победу одержал Айво (46 лет), который неоднократно был осужден за преступления насильственного характера. Мужчине не понравилось, что Riigi Teataja обнародовал информацию об отказе ему судом в досрочном освобождении.
При этом Госсуд не считает, что подобные решения вообще не должны публиковаться, просто порядок их публикации должен быть четко прописан в законе.
Судьи Госсуда Ханнес Кирис, Пааво Рандма и Хейли Сепп добавляют: „При необходимости законодатель может за счет других нормативных актов расширить круг подлежащих обнародованию судебных решений, в которых общественность может иметь оправданный интерес“.
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