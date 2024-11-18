ЧП и криминал
18.11.2024, 07:42

Государственный суд: народный судья нарушил тайну совещания, но наказания за это не последовало

 
НАКАЗАНИЯ НЕ БУДЕТ: Народного судью, раскрывшего тайну совещания судей, нельзя наказать.
НАКАЗАНИЯ НЕ БУДЕТ: Народного судью, раскрывшего тайну совещания судей, нельзя наказать.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

„Такой пробел в законодательстве может поставить под угрозу доверие к уголовному правосудию и его эффективность“. К такому выводу пришел на прошлой неделе Государственный суд, установивший, что народный судья, который пожаловался защитнику подсудимого на своего коллегу, не может быть наказан, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

В феврале этого года Харьюский уездный суд постановил, что некто Роман, предполагаемый дорожный хулиган и мошенник, виновен в совершении двух подряд преступлений летом 2022 года.

В данном судебном деле интерес вызывают не столько совершенные Романом деяния, сколько последующие события.

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