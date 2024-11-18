Государственный суд: народный судья нарушил тайну совещания, но наказания за это не последовало

„Такой пробел в законодательстве может поставить под угрозу доверие к уголовному правосудию и его эффективность“. К такому выводу пришел на прошлой неделе Государственный суд, установивший, что народный судья, который пожаловался защитнику подсудимого на своего коллегу, не может быть наказан, пишет еженедельник Eesti Ekspress.