18.11.2024, 07:42
Государственный суд: народный судья нарушил тайну совещания, но наказания за это не последовало
ФОТО: | Delfi Meedia
„Такой пробел в законодательстве может поставить под угрозу доверие к уголовному правосудию и его эффективность“. К такому выводу пришел на прошлой неделе Государственный суд, установивший, что народный судья, который пожаловался защитнику подсудимого на своего коллегу, не может быть наказан, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
В феврале этого года Харьюский уездный суд постановил, что некто Роман, предполагаемый дорожный хулиган и мошенник, виновен в совершении двух подряд преступлений летом 2022 года.
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