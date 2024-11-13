ВИДЕО | Таллинн не смог утвердить городской бюджет. Осиновский: „есть чего ждать, это очень хороший бюджет“

Изначально управа Таллинна планировала утвердить бюджет во вторник, 12 ноября, но до этого дело не дошло, поскольку еще остались нерешенные вопросы. Тем не менее, по словам Осиновского, бюджет готов на 95 процентов.

„План инвестиций согласован, большинство статей бюджета также согласованы. Возникло несколько индивидуальных споров политического характера. Как это обычно бывает, некоторые политические мелочи в конце маринуются немного дольше. Мы постараемся договориться об этом в ближайшие дни, а затем двинемся дальше“, - сказал мэр.

Во что именно упирается принятие бюджета, он говорить не стал, однако подчеркнул, что достижение соглашения уже близко. „Могу сказать, что есть чего ждать, это очень хороший бюджет“, - отметил он.

Тем, о чем уже договорились в горуправе, Осиновский также не захотел делиться, поскольку все не будет решено окончательно. По его словам, переговоры прошли конструктивно и фундаментальных проблем не возникло.

Правительство города надеется отправить бюджет в совет на первое чтение к 28 ноября. Ожидается, что бюджет будет принят 12 декабря.

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