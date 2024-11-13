ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В среду скорость ветра может достигать 18 м/с

В среду, 13 ноября, к Шпицбергену приблизится новая и очень активная область пониженного атмосферного давления, под влиянием которой окажется вся Северная Европа. На южной периферии области пониженного давления, в окрестностях Балтийского моря кое-где пройдет небольшой дождь, местами туман. Юго-западный ветер окрепнет до 4-10 м/с, во второй половине дня усилится. Температура воздуха 3-7 градусов.