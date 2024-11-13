Новости Эстонии
13.11.2024, 09:20

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В среду скорость ветра может достигать 18 м/с

 
В среду в Балтийском море возможны волны высотой до 2,5 метра.
В среду в Балтийском море возможны волны высотой до 2,5 метра.
ФОТО: Tiit Mõtus | Erakogu

Уже почти середина ноября, а температура воздуха по-прежнему плюсовая. Поскольку во второй половине месяца ожидается похолодание, самое время задуматься о смене летней резины на зимнюю, пишет Maaleht.

В среду, 13 ноября, к Шпицбергену приблизится новая и очень активная область пониженного атмосферного давления, под влиянием которой окажется вся Северная Европа. На южной периферии области пониженного давления, в окрестностях Балтийского моря кое-где пройдет небольшой дождь, местами туман. Юго-западный ветер окрепнет до 4-10 м/с, во второй половине дня усилится. Температура воздуха 3-7 градусов.

Агентство окружающей среды предупреждает: после полудня в Финском заливе и северной части Балтийского моря юго-западный ветер будет дуть со скоростью 13, порывами до 18 м/с, в портах Таллинна 12, порывами до 17 м/с..

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