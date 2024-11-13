Рейтинги партий: центристы обошли по популярности соцдемов

Последние сводные данные отражают период с 14 октября по 10 ноября, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

За неделю поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующее положение, снизилась на 1,2 процентных пункта. Второе место по популярности занимает Партия реформ, поддержка которой за неделю не изменилась, однако за последние три недели снизилась на 1,7 процентных пункта. На третье место вышла Центристская партия, рейтинг которой за неделю вырос на 1,6 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Социал-демократческая партия (13,5%) и EKRE (12,6%). Из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (4%).

Коалиционные партии поддерживают 35,4%, оппозиционные - 56,1% респондентов.

Приводим также последние результаты за одну неделю (выборка 1000), так как они заметно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4001). По результатам последней недели партию Isamaa поддерживают 26,9%, Партию реформ 17,6% и Центристскую партию 17,2%. За первой тройкой следуют EKRE 13,5% СДП 12,6%.

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